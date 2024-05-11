北大特區年違停取締上萬件 人行道可否停車成地方難題

新北市北大特區居住約6萬人，統計一年被開立超過破萬張違停罰單、平均一天達28.7張，尤其在台北大學周邊商店立林、路幅狹小成為違停熱點，居民買餐點就可能被檢舉苦不堪言向議員呂家愷陳情，但北大特區都市計畫退縮綠軸視同人行道早已明定不得停車，呂家愷近日辦理會勘尋求解決方式，強調是否開放停車「一定以社區居民意見為主」。

北大派出所統計，去年北大特區共開出車輛違停件數汽車6387件、機車4098件，平均一天光是北大特區內就開出28.7張違停紅單，讓車主苦不堪言，尤其多數違停取締聚集在台北大學周邊商店林立的國學街及國際一、二街，不過也因此特區內車輛皆不敢長時間違停。

由於上述路段不少餐廳店家，緊鄰道路僅雙向單線車道且皆畫設紅線，人行道即及縮綠軸也已明訂不能停車，不少汽、機車駕駛下車購物就在紅線臨停造成車流回堵，也因此遭民眾檢舉、警方取締。

北大特區早在2016年就公告實施列出15條路段為「都計範圍內退縮綠軸空間為道交處罰條例」適用範圍，意即路段內的退縮綠軸視同人行道不准停車，進而造就特區內寬廣舒適的人行步道空間。

但民以食為天、大學周邊停車空間有限，民眾因此向議員呂家愷陳情，希望找出兩全其美的方法，呂家愷日前邀集新北市府城鄉、交通、工務、樹林及三峽公所等單位研議是否有可行方式。當地居民認為，北大特區寬敞人行步道大幅提升當地生活品質，也讓孩子們有活動空間，退縮綠軸開放停車絕對不可行。駕駛則盼有買東西有車位能臨停，「有合法停車空間，誰會冒險違停被開單？」

當地龍恩里長黃家賢表示，日前會勘的可能辦法只有在人行道設置停車彎，但上述路段人行道已經不寬敞，設置停車彎可能影響車流。當地北大商場前廣場雖有許多機車停車，但其實都是違規停車，只要被檢舉警方就會開單，呼籲民眾到此採買時，還是要將車輛停在停車場等合法停車場地。

議員呂家愷對此表示，會勘的目的絕對不是開放退縮綠軸或人行道可以停車，而是因為許多駕駛被開單苦不堪言，因此邀集相關單位討論解決方式，由於北大特區內的社區下方退縮綠軸多為社區土地，是否開放停車絕對以當地居民意見為主。