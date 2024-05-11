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NBA／逃過禁賽！穆雷迎噓聲打開金塊攻勢 馬龍：他喜歡當壞人
前一場比賽因怒丟熱敷墊幸運逃過禁賽處分、只被罰款10萬美元的穆雷（Jamal Murray），在沒有退路的第3戰總算發揮自身價值，為衛冕軍金塊的進攻體系注入最核心的力量。
穆雷找回準星，全場21投11中拿下24分5助攻4籃板3抄截，這是他季後賽開打以來命中率最高的一場。在他完全釋放進攻威能的情況下，連帶也讓約柯奇（Nikola Jokic）的全能輸出創造最大效益，金塊最強雙人舞讓灰狼防線付出慘重代價。
「今天我們打出了真正的金塊籃球，」總教練馬龍說，「這是本輪系列賽第一次。從頭到尾，我們在四節比賽中打出了屬於我們的表現。」
金塊最重要的得分三箭頭，約柯奇、穆雷和波特（Michael Porter Jr.）都以超過5成命中率各拿下至少20分，當三人都各破20分時，金塊在今年季後賽是取得4勝1敗的優勢。
這其中尤以穆雷的「點火」最具關鍵。「他在充滿敵意的環境中完成反彈，球迷從開賽前就不斷噓他。但穆雷還是展現侵略性，我認為他真的喜歡這樣的時刻，他喜歡當個壞人。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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