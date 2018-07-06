談內馬爾世足假摔 盧卡庫：他是技巧派非演員

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-06 09:13 用LINE傳送

盧卡庫期待與內馬爾來場君子之爭。 美聯社

明晨2時的8強賽上演「矛盾之爭」，至今只失1球的巴西 ，要對上攻進12球的比利時 ，兩隊排名、身價都居世界前五，此戰猶如冠軍賽提前開打，巴西7次打進世界盃八強賽，只有2次被淘汰出局，不過最近三屆都敗在歐洲球隊手上。

比利時陣中盧卡庫 （Romelu Lukaku）攻進4球、阿扎爾（Eden Hazard）進2球2助攻，具有多點進攻能力是比利時難以防守的原因，比利時本屆攻入12球，是全部球隊最多，但加上對日本被攻進的2球，本屆已丟掉4球，對上超級球星內馬爾 ，後防線是一大隱憂。

巴西在上屆世界盃遭德國以7：1血洗，加起來共丟14球，不過在總教練蒂特（Tite）接手後，巴西依舊保留著華麗的腳法，防守卻大幅升級，從2016年9月以來，23場比賽只丟掉5球，本屆世界盃攻進7球排名第4多，丟掉1球則與烏拉圭並列最少。

巴西8強戰將強碰比利時，這會是本屆實力最接近的戲碼。 美聯社

比利時教頭馬丁尼茲（Roberto Martinez ）則認為兩隊都是進攻型球隊，「個人天賦都是兩隊最強的武器，我們會嘗試進攻，打開放式足球，我們不是靠防守的球隊，巴西也是。」

內馬爾假摔引起外界批評，不過當問到內馬爾是技巧派還是演技派時，盧卡庫為對手護航，「技巧派，對我來說，他不是演員。」盧卡庫認為內馬爾的能力超越一般人，防守時會特別困難，「他未來會成為世界最強球員，我很開心能再度對上他。」

巴西不僅中場大將卡塞米羅（Casemiro）領到兩張黃牌在此戰遭禁賽，陣中還有3名球員有一張黃牌在身，包括主力內馬爾及庫蒂尼奧 （Philippe Coutinho），另一方面，比利時也有5名球員吞下黃牌，在防守時恐怕會綁手綁腳。