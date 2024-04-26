光電弊案…黃偉哲「全身而退」？藍議員：不是到此為止

台南檢調偵查光電弊案，偵辦過程中以證人身分傳喚台南市長黃偉哲，指郭再欽2021年2月間安排古盛煇拜會市長黃偉哲及陳凱凌，唯依目前調查人證及物證，仍無積極證據認黃有涉及此案。對於外界認為「黃偉哲是否全身而退？」國民黨議員蔡育輝表示，有多少證據辦多少案，因為證據掌握在檢察官手上，但至少黃偉哲要潔身自愛，起訴書都有提到他，南市光電弊案絕對不是只有1件，請檢調單位持續追查。

蔡育輝表示，黃偉哲身為台南市首長，行事要非常小心，不要太接近「惡質的人」，不要誰約就去吃飯，但檢方有提到陳凱凌有報告誰難配合要換掉，黃偉哲要很小心，台南市光電弊案不是到此為止，陳凱凌不是涉及只有一件，還有很多案件。

蔡育輝說，從檢方起訴內容，涉案人員有中央時任經濟部能源局（現改制為能源署）太陽光電組林姓組長、台南市政府經濟發展局前局長陳凱凌、時任經發局王姓主任秘書兼能源科長、時任經發局能源科邱姓專員、時任經發局能源科張姓技士等人，證明中央與地方勾結「貪汙一條心」。

檢方調查，時任市府顧問郭再欽當時居中安排，古盛煇與黃偉哲見面，古盛煇偕同力暘集團高階幹部前往台南市府拜會市長黃偉哲及經發局前局長陳凱凌等人，有討論光電審查改採聯合審查制度等議題，黃偉哲則請陳凱凌依法研議。

蔡說，請檢調單位勿枉勿縱不分黨派嚴格查辦。

蔡育輝強調，光電案有立法委員介入傳聞不斷，還有黑道勢力要求回扣等，他不反對綠能，但倉促的綠能非核家園出了問題，喊話準總統賴清德要調整更改綠能非核家園政策，留下一些淨土，不要每個地方都是面板，特別是地面型及屋頂型案場在雲嘉南造成自然生態及環境破壞，加上弊端產生，台南市不是只有一件，全國不是只有一件，請準總統賴清德上台後要改掉綠能和非核家園倉促上路的缺點。