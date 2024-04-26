日本主力火箭H3三號機6月30日發射 將搭載觀測衛星

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天表示，日本新型主力火箭H3三號機將於今年6月30日在鹿兒島縣種子島太空中心升空，且會搭載地球觀測衛星「大地4號」（Daichi4）。

綜合日本放送協會（NHK）、南日本放送（MBC）報導，H3三號機預計於6月30日中午12時6分到19分之間升空。若受天候不佳等因素影響，發射時間會延到7月1日至31日之間。

H3三號機將搭載地球觀測衛星「大地2號」（Daichi2）的後繼機種「大地4號」。

「大地2號」曾協助掌握今年1月1日發生的能登半島地震，以及台灣的地震等災情；「大地4號」由JAXA與三菱電機耗資約320億日圓（約新台幣68億元）開發，預計未來也將用於掌握災害等資訊。

H3是日本現今主力火箭H2A的後繼機種，由JAXA與日本三菱重工業從2014年起聯手開發，發射費用有望壓到H2A的一半左右，約為50億日圓（約新台幣10億元）。

H2A火箭50號機在2024年度發射完畢後，將完全被H3取代。

H3一號機2023年3月發射以失敗告終；H3二號機今年2月成功升空，並進入預定軌道，搭載的其中一枚衛星也完成分離。