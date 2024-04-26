滋潤雙唇有自信!香奈兒山茶花潤澤護唇精華滿足4種需求
潤澤柔軟的雙唇，最能展現自信，若是乾燥脫皮的唇部，整體美觀也會打折。香奈兒推出全新的山茶花潤澤護唇精華，結合頂尖微流體科技，將白色山茶花能量，封存在數以千計的微滴粒子中，一接觸唇部，就能完美融合，可以隨身攜帶，滋潤雙唇，還能滿足多樣化的唇部保養需求。
山茶花潤澤護唇精華中，除了有山茶花精萃微滴粒子，結合玻尿酸，可以鎖住水分，持續滋養唇部，採用獨特的軟管設計，適合隨時隨地使用，多樣化的保養需求，更能一管滿足。
在日常保水時，只要薄擦於唇部一層，帶來紓緩與澎潤感；若需要深層滋養，山茶花潤澤護唇精華可搭配山茶花保濕潤澤唇霜使用，先塗抹護唇精華，搭配潤澤唇霜，可以夜間使用，強效鎖水。
而在上唇膏之前，也能使用護唇精華先行打底，打造水潤肌底；或是唇妝完成後，最後以山茶花潤澤護唇精華點綴，可以讓唇膏的保水效果更佳，全天候都是水潤感。香奈兒山茶花潤澤護唇精華5月3日，在全台櫃點與線上美妝精品店上市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言