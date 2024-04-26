滋潤雙唇有自信!香奈兒山茶花潤澤護唇精華滿足4種需求

潤澤柔軟的雙唇，最能展現自信，若是乾燥脫皮的唇部，整體美觀也會打折。香奈兒推出全新的山茶花潤澤護唇精華，結合頂尖微流體科技，將白色山茶花能量，封存在數以千計的微滴粒子中，一接觸唇部，就能完美融合，可以隨身攜帶，滋潤雙唇，還能滿足多樣化的唇部保養需求。

山茶花潤澤護唇精華中，除了有山茶花精萃微滴粒子，結合玻尿酸，可以鎖住水分，持續滋養唇部，採用獨特的軟管設計，適合隨時隨地使用，多樣化的保養需求，更能一管滿足。

在日常保水時，只要薄擦於唇部一層，帶來紓緩與澎潤感；若需要深層滋養，山茶花潤澤護唇精華可搭配山茶花保濕潤澤唇霜使用，先塗抹護唇精華，搭配潤澤唇霜，可以夜間使用，強效鎖水。