高雄暴雨中山大學宿舍淹水 部分路段一度積水

高雄25日起下大雨，強降雨造成部分路段積淹水、路樹傾倒，高市水利局表示上午雨勢漸歇已全數退水。國立中山大學宿舍武嶺二村則因露台排水孔堵塞造成宿舍大淹水。

中央氣象署26日持續對嘉義至高雄地區、南投山區發布大雨特報，需注意雷擊、強陣風與淹水狀況。

高雄昨晚持續大雨不斷，根據水利局統計有4處因雨勢過大宣洩不及，造成積淹水；包括前鎮區中華路與凱旋路口，水淹16公分；前鎮區二聖一路一帶水淹15公分。左營區左營大路654號轉角，水淹20公分；大社區和平路二段199巷，水淹10公分。

高雄豪大雨也造成中山大學宿舍寢室內淹水，校內宿舍武嶺二村因排水孔堵塞，造成大淹水。校方表示，已經加強進行各露台排水孔清查。

中山大學發布訊息說明，24日總務處有提醒各單位派員檢查、清理頂樓排水雜物，宿舍清潔人員也持續清理各棟頂樓排水孔及排水溝，雖然瞬間強降雨排水不及造成部分房間短暫淹水，但都有立即處理；唯獨大雨前的檢查漏掉武嶺二村一露台排水孔，造成大淹水相當抱歉。

中山大學表示，這次發生嚴重漏水的房間位置鄰近露台，瞬間豪大雨導致排水不及、露台積水，積水順著窗框流入寢室，造成室內淹水。未來幾天高雄仍可能會有豪大雨，為預防漏水情況，宿舍服務組將加強宿舍排水孔巡檢，並立即回報積水狀況。