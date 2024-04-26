雷雨影響！澎湖機場一度關閉 8航次受影響

鋒面過境影響，澎湖機場今天上午一度受到雷雨影響，從8時13分至9時5分，地勤作業暫停服務，飛機在上空盤旋無法降落，總計有8架次航班受到影響，其中到場航班5架次、離場航班3架次，一班由高雄起飛班機，在澎湖機場上空滯留盤旋2回，因油料耗盡返回高雄加油再起飛，花費3個多小時才終於降落，讓澎湖居民感嘆回鄉之路困難重重。

澎湖航空站表示，澎湖機場受到雷雨等影響，上午8時13分起至9時5分，機場一度關閉，地勤依作業程序暫停地面作業，計有8架次航班受到影響，其中到場航班5架次、離場航班3架次，直至上午9時5分重新開放後，航班恢復正常起降，海上交通都如常開航。

據了解，今早澎湖雷雨交加，氣候惡劣，上午8時30分許，澎湖機場能見度只剩800公尺，雲高600呎，來自台中、台北、高雄的航班，因為這場雷雨，在空中盤旋了近1小時才陸續降落澎湖機場。

澎湖氣象站表示，澎湖地區受到鋒面影響，今天有短暫陣雨或雷雨，或局部大雨發生，截至上午9時止，累積雨量近25毫米，雨勢斷斷續續下著。