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英格蘭盼世足小組賽全勝 比利時擬不爭分組龍頭

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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「三獅軍團」英格蘭要挑戰小組賽全勝晉級。 美聯社
「三獅軍團」英格蘭要挑戰小組賽全勝晉級。 美聯社

身為今年世足賽火力最兇猛的兩支球隊，「歐洲紅魔」比利時將與「三獅軍團」英格蘭在明天凌晨2時進行G組龍頭之爭，不過比利時「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）傳出可能因為腳踝傷勢復原不及而無法參戰，導致他與英格蘭凱恩（Harry Kane）的金靴獎之爭將暫緩。

這次英格蘭與比利時在世足賽的陣容，合計有35位球員效力英超聯賽，其中又以效力曼聯的比利時「小魔獸」盧卡庫和熱刺的英格蘭凱恩表現最為搶眼；兩人在小組賽前兩戰分別踢進4球與5球，排名射手榜的前2名。

不過盧卡庫在前一場與突尼西亞的比賽中扭傷後，昨天也缺席練球，他明天是否出賽仍成疑，比利時總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）說：「從斷層掃描的結果來看，他並未受到進一步的損傷，不過仍然很不舒服。」

相較於比利時可能在明天做出人員的調度，包括讓背負黃牌的球員輪休，以確保球隊能在16強賽有更好的表現，英格蘭總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）則是希望球隊能帶著全勝晉級到16強，「在我們擊敗那些世界頂尖球隊之前，我不會說我們已經是頂尖球隊，我們必須透過與強隊的對決來做自我檢測，因為我們是一支渴望著進步的隊伍。」

英格蘭在過去兩屆世足賽中，分別在小組賽與16強賽止步，讓邵斯蓋特不敢好高騖遠的為未來賽事提前盤算，「我們必須打得很有自信，這對於現在這支球隊來說特別重要，我認為我們需要繼續贏得比賽，來培養不斷想要贏球的心態，要我們去為未來甚至是4強賽提前規劃，我認為已經超出該思考的範圍，我們該做的就是專注在明天。」

比利時英格蘭盧卡庫凱恩金靴獎

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