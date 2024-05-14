壽險新契約保費兩位數成長 預估前四月達2,406億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
六大壽險業績持續回溫。 路透
六大壽險業績持續回溫。 路透

六大壽險業績持續回溫。根據各家公司提供數據顯示，今年前四月六大壽險新契約保費（FYP）合計為1,440.1億元，較去年同期的1,351.3億元，增加6.6%；推估整體壽險業，今年前四月的FYP合計約2,406.8億元，年增率有機會突破13%。

觀察今年4月，六大壽險新契約保費合計為353.9億元，低於今年3月的416.3億元，但較去年同期大增17.3%。

根據各公司統計，今年前四月，大型壽險公司的投資型保單多數較去年同期衰退，且幅度還高達兩位數。壽險業高層分析，主要是2023年7月投資型保單禁令上路，新制上路前市場有一波「最後上車潮」、推升去年上半年投資型保單的銷售業績，今年新規範上路後，銷售通路需要時間適應與了解，導致今年前四月投資型保單銷售衰退。

此外，多數大型壽險業今年前四月的傳統型保單新契約保費收入均大幅成長，主要是為因應接軌IFRS17（國際會計準則第17號公報）及國際保險資本標準（ICS），壽險業正極力推動商品轉型，持續強化長年期繳與保障型商品銷售。

六大壽險個別業績比一比，今年4月富邦人壽新契約保費為85.2億元，略為領先國泰人壽的80.3億元；今年前四月富邦人壽新契約保費為368億元，國泰人壽新契約保費約351.9億元緊追在後，雙方「戰況」十分激烈。

富邦人壽4月新契約保費為85.2億，年增23%，成長動能主要來自傳統型及投資型商品。富邦人壽表示，將持續強化長年期繳與保障型商品銷售；前四月個人健康及傷害險較去年同期成長31%，商品轉型策略推動有成。

國泰人壽健康及意外險商品銷售動能穩健成長，單月新契約保費年成長18%。今年第1季，國泰人壽外溢保單及實物給付型保單銷售量雙雙居冠，其中外溢保單主要結合「FitBack健康吧」外溢機制，協助客戶養成健康生活習慣，第1季新契約保費達28億元，較去年同期成長46%。

南山人壽4月新契約保費62.1億元，年增38%，累計前四月新契約保費為266.7億元，排名業界第三。

台灣人壽與凱基人壽同樣上演「龍虎鬥」，台灣人壽4月新契約保費為47.9億元，以些微差距領先凱基人壽的47.1億元；今年前四月台灣人壽新契約保費為164.5億元，凱基人壽則是160.1億元，分居第四與第五名。

新光人壽4月新契約保費為31.3億元，年增11.6%，今年前四月新契約保費為129億元，年增2%。

保費 壽險業

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