當心臉書公審、私刑觸法 「他」為女友抱不平下場曝光

高雄伍姓男子2021年不滿曾姓男子對其女友做出非禮行為，要求曾男下跪道歉，還錄下影片張貼臉書公審，引起輿論譁然，事後，曾發現該貼文中自己的狼狽模樣，憤而提告；沒想到，事隔一月，伍因他人說其女友壞話，把人找來私刑，還威脅拍下凌辱影片貼網；近日，法院依伍觸犯個人資料保護法等罪，判應執行刑7月，可上訴。

判決書中，曾男對伍當時同居女友做出非禮行為，案經台中地檢署偵查，諭知緩起訴處分；不過，當伍得知曾冒犯女友行為後，遂要求曾親自在其女友面前下跪道歉，並在未徵得曾同意下，將一旁手機錄下影像，上傳臉書「爆料公社公開版」公審，還公開曾臉書帳號暱稱、真實姓名、住址、電話等個資，侵犯隱私權。

曾案事發滿一個月，豈料，伍竟又把人找來私刑；據知，另名林姓男子因背後說伍女友壞話有損名譽，伍先是把人約來女友住處說明，待林男出現後，伍搭乘林轎車至附近宮廟前廣場，持預藏菜刀脅迫林下跪道歉，還取走林手機、手錶、轎車鑰匙等物，迫使林無法逃離也難以對外求援。

「就算被人殺害，丟下山坡，也不會有人知道！」林心有餘悸的說，在伍舞動菜刀威脅追問他，要不要承認說壞話時，隨即意識到周邊沒有監視器，心生恐懼下被迫雙膝跪地，伍接著用左手毆打他頭、臉，威嚇他用手擋住就砍他手掌，之後把刀換到左手拿出手機錄影，逼迫道歉，還說要把影片PO在臉書，讓大家看他被凌辱的模樣。

林表示，當天凌晨赴約，在其女友面前被猛打20多下後，伍狀似情緒失控險些持磚塊砸他，之後又被伍徒手瘋狂毆打左後腦勺，當他跌倒在地，伍又用腳猛踹他背部；導致林顏面鈍瘀傷、血腫、疑似鼻骨骨折、背部、左前臂鈍傷等，林指出，被伍持菜刀牽制失去自由約1個半小時，在伍稍微氣消下，才得以離開。

林與伍女友供詞大致雷同，但伍面對警詢，對私刑毆打部分，則是堅決否認，還信誓旦旦說，路口監視器的滯留身影不是他，案經偵查、法院審理時，伍才改口承認，供詞前後明顯出入；對此，合議庭認為，伍事後避重就輕，企圖狡卸罪責。