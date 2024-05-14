台股權王、航海王帶頭衝…類股快速輪動大盤創新高

台股昨（13）日在護國神山、航海王領軍衝鋒下，盤中、收盤指數雙創歷史新高，類股輪動快速，電子成交占比僅剩47%，航運股拉高至20%。法人指出，指數將維持驚驚漲，有望持續朝21,000點邁進。

綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等人看法，大盤昨天開盤便過高，過高後就壓回，屬正常演出。電子股主要反映財報，除台積電（2330）外，其他AI相關電子股自4月中旬便因漲多面臨整理壓力，資金轉向傳產族群，昨天電子成交占比僅47%，是2022年12月30日46.6%以來低點；傳產股中的航運、AM汽車零組件等因季報佳帶動股價，航運股昨成交占比超過20%，指數大漲6.8點收188.65點，為2022年8月31日189.4點後最高。

黎方國表示，目前成交金額不足以支撐所有類股齊漲，但傳產股健康輪動，第一波是重電族群，第二波是高現金殖利率、營建資產、金融股等，第三波來到航運族群。接下來可觀察5月22日輝達財報、6月的COMPUTEX台北國際電腦展等題材，AI族群有機會回到主流。

昨天三大法人共買超144.6億元，外資買超158.8億元，連二買，期貨淨空單減少352口至14,517口；投信買超34.1億元，連21買；自營商買轉賣、賣超48.3億元。八大公股行庫則是連二賣、調節20億元。

台股昨天由台積電、貨櫃三雄領漲，台積電因4月營收亮眼、宣布調高季配息利多，帶動昨日股價盤中最高825元、終場上漲17元至819元，盤中、收盤均為次高；部分電子資金流向航運股，陽明、萬海首季財報佳激勵股價雙雙衝上漲停，長榮也大漲12元收205.5元，為兩年10個月來新高。

在台積電衝高下，大盤早盤最高衝上20,933點，終場漲148點收20,857點，分別創盤中、收盤史高，美中不足的是成交量僅4,349億元。千金股漲跌互見，弘塑、M31跌出千金股，千金股從14檔減少至12檔。