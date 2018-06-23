分組賽就打包回家？ 勒夫：那不會是我們

聯合報 記者葉姵妤、毛琬婷／綜合報導 2018-06-23 00:04 用LINE傳送

德國隊主帥勒夫（左）對出戰瑞典有信心。 （路透）

世界盃足球賽分組賽Ｆ組，在衛冕軍德國首戰○比一意外敗給墨西哥後，局勢難預測，今晚墨西哥只要擊敗南韓，就率先淘汰對手挺進十六強、德國明天出戰瑞典則沒有輸球空間。

德國前往俄羅斯前宣誓，唯一目標是成為義大利（一九三四、三八）及巴西（一九五八、六二）後，史上第三支在世足賽取得二連霸的國家。不料本屆第一場就「爆冷」輸球，是他們自一九八二年來，首次世足賽首戰失利。

過去四屆世足賽有三支衛冕軍在分組賽止步，德國明天如果再輸瑞典，也會落入二○○二年法國、二○一○年義大利、二○一四年西班牙的後塵，但德國主帥勒夫直言：「那不會發生在我們身上。」

而瑞典相隔十二年重返世足賽，首戰以一比○擊敗南韓，明天想擊敗德國仍是艱難的任務，教頭安德森說：「我們必須多做些什麼。」

墨西哥扳倒分組最強的德國收下首勝後，今晚只要再勝分組最弱的南韓，就將連續七屆挺進十六強。拉下衛冕軍也讓全隊更敢發豪語，前鋒希曼尼茲就說：「我們從一開始就是要搶冠軍，我們要贏下所有比賽。」

至於Ｇ組比利時分組賽首戰靠著盧卡庫「梅開二度」，率隊以三比○輕取巴拿馬，分組賽第二役碰上北非勁旅突尼西亞，拚分組出線；突尼西亞則在首戰以一比二輸英格蘭，還傷了主力門將哈辛，戰力受考驗。