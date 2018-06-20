煮茶論戰／葡萄牙輸不得 輸贏押在C羅？

聯合報 趙榮瑞（國立台灣體育運動大學教授） 2018-06-20 00:28 用LINE傳送

葡萄牙隊長C羅在上一戰演出帽子戲碼。 歐新社

世界排名第四的葡萄牙 ，對上世界排名第四十一的摩洛哥 ，照理說實力有差距，葡萄牙具有較強的競爭力，但因首戰踢平西班牙，都拿到一分積分，接下來要贏摩洛哥跟伊朗 ，才有機會分組第一，這場「非得分不可」，且要多進幾球。

葡萄牙今天要採取積極進攻的策略，從摩洛哥身上多要幾個球，未來積分相同，才能在進球數取得優勢，避免落到分組第二，晉級後會碰上A組第一，可能會是烏拉圭。

葡萄牙第一場靠「Ｃ羅」羅納度連進三球踢和西班牙，雖沒占到控球優勢，但攻擊都能把握機會取得領先，攻擊主線都在C羅 身上。葡萄牙主要靠快速防守反擊維持不敗，但太依賴C羅也是球隊的問題。C羅已經卅三歲，首戰踢完全場、且是全力以赴狀況，體能狀況能否維持下去，令人擔心。

至於摩洛哥首戰對伊朗，原本評估應該會贏，但進攻缺乏有效組織、難以形成威脅，重要時刻又因為防守失誤、出現「烏龍球」輸掉比賽，可以說是「贏了局勢卻輸球」，讓後半段的路更難走，除非奇蹟出現，不然可能會是分組墊底，對上葡萄牙應是「凶多吉少」。

西班牙對伊朗則是「非贏不可」的比賽，相信他們一定全力搶攻，中場串連、接應、控制比賽的能力都非常出色，是西班牙非常大的本錢。他們也是很具冠軍相的球隊，碰到伊朗的防守，可能不會贏超過三球，兩球就算很好的。 伊朗原本被評估是分組裡最弱的一隊，沒想到第一輪取得三分積分排第一，對西班牙應是想盡量打平，都有晉級機會。