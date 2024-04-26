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雨量進補、蓄水率回升 石門水庫增940萬噸水量

中央社／ 桃園26日電
桃園石門水庫集水區受惠持續降雨，自4月23至26日上午，石門水庫降雨合計49.1毫米。圖／翻攝自石門水庫即時影像
桃園石門水庫集水區受惠持續降雨，自4月23至26日上午，石門水庫降雨合計49.1毫米。圖／翻攝自石門水庫即時影像

水利署北區水資源分署今天表示，經過近4天降雨，石門水庫預估可增加940萬噸水量，蓄水率已回升至25.7%；農田部分雨水供應充足，水庫今天可不放水，以節省水資源。

水利署北區水資源分署向媒體表示，23日起至今天上午7時為止，石門水庫降雨合計49.1毫米，預估可增加940萬噸水量，寶山及寶二水庫降雨合計80.3毫米，預估可增加450萬噸水量。

北區水資源分署指出，石門水庫水位昨又上升66公分，目前水位為220.27公尺，蓄水量昨天增加202.7萬噸，目前蓄水量為5272萬噸，蓄水率已回升至25.7%。

北區水資源分署說，寶山及寶二水庫系統蓄水量昨天增加71.5萬噸，目前蓄水量約1164萬噸，蓄水率已回升至31.9%。

北區水資源分署也說，因平地也多有降雨，農田經雨水充分供應已滿足，經協商農水署石門及桃園管理處同意，今天水庫可節省不放水，以增加蓄水量；後續將視天候條件適當機動實施人工增雨，以增加水庫集水區降雨機率。

水資源 石門水庫 雨水

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