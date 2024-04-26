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路樹倒塌壓死彰化郵差 中華郵政：爭取從優撫卹

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

受鋒面影響，中南部地區連日雨勢不斷，彰化芬園郵局48歲孫姓郵差今天中午騎機車執行業務，在經過芬園鄉彰南路1段609號前時，遭倒落的路樹壓到，送醫不治。中華郵政公司對此表示深表傷痛與哀悼，並指示彰化郵局盡速協助家屬處理善後事宜，另承諾將積極爭取從優撫卹。

中華郵政公司表示，有關彰化芬園郵局孫姓郵務士於投遞途中因大雨遭路樹擊中不幸身故案件，全體同仁深表傷痛與哀悼，董事長吳宏謀於案發第一時間即表達慰問及關心之意，除指示彰化郵局盡速協助家屬處理善後事宜外，並承諾將積極爭取從優撫卹。

中華郵政公司表示，受極端氣候影響，造成部分地區發生短暫性豪大雨，影響投遞同仁行車安全，已請各地郵局提醒同仁務必注意道路狀況及氣候變化，並依當時環境條件因地制宜，採取必要應變措施，以維自身及郵件安全。

彰化縣芬園鄉彰南路今天中午發生路樹倒落，壓到一名48歲騎機車路過的孫姓郵差 ，送醫不治，事故原因由警方調查中。圖／民眾提供
彰化縣芬園鄉彰南路今天中午發生路樹倒落，壓到一名48歲騎機車路過的孫姓郵差 ，送醫不治，事故原因由警方調查中。圖／民眾提供

中華郵政 彰化 郵局

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