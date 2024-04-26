NCC主委生變？媒介大亨想找賴清德「鐵桿親信」出面翻盤

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員及主任委員提名在即，目前許多家媒體都報導已經內定台灣經濟研究院第四所所長劉柏立擔任主委。不過有消息指出，一位媒體大亨還想要找賴清德總統的鐵桿親信出面，試圖翻盤。

至於賴清德總統的鐵桿親信會是誰？從這位媒體大亨過去的交往圈，以及曾經被指控的報導與後來出面提告的官司來看，很可能是已經被宣布的下任總統府秘書長潘孟安。

潘孟安是前屏東縣長，當過三屆立法委員，任內身段柔軟，非常有折衝的能力，也做出許多政績。潘孟安與賴清德的關係非常好，在政壇幾乎大家都知道，兩人是「鐵桿兄弟」。

賴清德在2019年參與民進黨黨內總統初選，跟當時的蔡英文總統展開激烈競爭，那時擔任屏東縣長的潘孟安，始終堅定力挺賴清德。這段雪中送炭的情誼，讓賴清德非常感念。

賴清德在2023年出席潘孟安新書《紅色鋼鐵人》發表會時還特別提到，當年蔡英文總統曾經提供了兩個重要的內閣職位讓潘孟安自己選，但是潘孟安都沒有接受，還是堅定跟賴清德站在一起。這次賴清德選上總統，擔任競選總幹事的就是潘孟安。

以潘孟安跟賴清德總統的交情，絕對稱得上重要親信，但是這位媒體大亨是不是真的能夠說服潘孟安出面，還要繼續觀察。畢竟潘孟安目前扮演的是賴清德總統幕僚長的角色，應該會以賴總統的大局為重，而不至於只聽從媒體大亨的安排。

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