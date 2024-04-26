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去宜蘭參加研討會...中醫師搭賞鯨船離奇失蹤 同事驚訝：近日表現正常

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名古姓中醫師，日前到宜蘭參加學術研討會卻不明原因消失，最後身影是在頭城烏石港搭上賞鯨船。醫院同事得知消息非常驚訝，表示古醫師表現都很正常，不覺得有什麼異狀，院方表示目前持續與家屬保持聯絡，給予支持，古醫師的診暫時停診。

據了解，古姓醫師到宜蘭縣佛光大學參加學術研討會，21日告知家人要到周邊步道散步，但隔天都沒有返家，也沒有與家人聯繫，家人22日報案，起初以為人在山裡，警方調閱監視器畫面，發現他搭計程車到頭城烏石港，再調烏石港監視器，看到他背著背包走上賞鯨船的畫面，旅客名單也確認有古醫師，業者推測可能是下船清點人數時把解說員和遊客搞混，警方調閱監視器，沒看到有人落海，也沒有看到古下船。

古姓醫師是花蓮某醫院中醫部的主治醫師，這兩天傳出賞鯨後失蹤，讓院內同事相當驚訝。一名同事今天表示，古醫師到醫院服務幾年，近日看起來沒有異狀，只知道古去宜蘭參加研討會，好像中間有安排遊憩活動，沒想到竟然失蹤。

院方表示，古醫師每周二至六都有看診，這個星期二沒來上班，部門人員要聯絡他，才發現他 失蹤，目前和家屬保持密切聯繫，給予支持。

監視器 賞鯨 醫師

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