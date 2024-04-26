林右昌改接黨秘書長 游錫堃：戰士沒有選擇戰場權利

賴政府內閣人事大抵定案，屬民進黨內前三大派系的正國會，卻只有總統府秘書長林佳龍轉任外交部長，被問到是否感到委屈，林佳龍僅稱，「不會啦，會再找時間和大家報告」。至於內政部長林右昌未留任，改接民進黨秘書長，正國會精神領袖、前立法院長游錫堃則稱，戰士沒有選擇戰場的權利，只要能為國家貢獻都可以。

游錫堃今天舉行「詩說台灣民主路」新書發表會指出，行政院長陳建仁、林佳龍、林右昌等人到場力挺，正國會立委陳俊宇、陳亭妃、黃秀芳、陳秀寶、吳琪銘、李坤城、議員山田摩衣、洪婉臻也到場力挺。

游錫堃說，希望藉由此書回顧百年歷史、增進防衛意志，也要強化主權論述、充實公民教材等。這本以民主發展史為主軸的漢詩選集「詩說台灣民主路」，也附上台語及客語吟唱影片的QR Code連結。

游錫堃受訪時提到，28日是舊金山和約生效72周年，請大家想一下，大陸國家主席習近平老是說台灣自古屬於中國，但事實上在舊金山和約生效後，已故中共領導人毛澤東還支持台灣獨立。

此外，媒體在林佳龍離場前問道，是否認為正國會在新內閣的人數有點少，會感到委屈？林表示，他會找時間跟大家報告，不會啦；游錫堃則稱，賴清德有說內閣成員是以人才為重，沒有派系考量，賴本人也退出派系運作，這是很好的做法。

至於林右昌未進入內閣改接任黨秘書長，游錫堃則說，戰士沒有選擇戰場的權利，只要能夠為國家貢獻 都可以，像他現在也沒有職位，僅在宜蘭當村夫，人家要他做什麼就做甚麼，人在世間要看理想，他們的理想 是讓台灣國家正常化，只要能夠盡一點力，就盡力而為。