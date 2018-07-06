發哥論足／死亡半邊巴西、法國看好 比利時恐是不定時爆彈

俄羅斯世界盃八強廝殺今夜開戰，由死亡左半邊先燃燒，未賽前似乎各方略看好法國 與巴西 兩強預約了左半邊的四強決戰權，這是用正常思維推理，加上兩強都正常表現下的很合理預測，不過前面看了這麼多場次實況大家也得知，足球比賽的變天比翻書還快，因為這就是足球妙不可言之處。

今晚10點98年世界冠軍法國隊換了一身充滿青春風暴的新氣息，在16強賽用真實力淘汰了梅西的阿根廷隊後，今夜將面對另一支昔日世界冠軍烏拉圭隊的挑戰。

法國被看好能晉級最後四強，在賽前練習時球員也顯得一派輕鬆。 美聯社

兩強過去多年以來的交手勝負已不重要了，但最近的一次倒也還值得一提，那是在2010年南非世界盃賽上，兩隊同組對上踢了0比0平手，後來烏拉圭隊殺入四強，創造了該隊自1970年以來的最好成績。而法國隊則恥辱性小組賽出局，主因曝出了令人震驚的大規模內訌問題影響。

如今的烏拉圭隊依然以八年前的陣容為班底，已過31歲的蘇亞雷斯和卡巴尼仍是最具殺傷力的鋒線組合，本屆兩人攻進了5球，同為32歲的後防大將戈丁和門神穆斯萊拉等構成了烏拉圭隊最堅固的防線，在吉梅內斯等年輕球員的加入後，以老帶新的烏拉圭隊在本屆小組賽中，是唯一不失球的隊伍，直到16強賽才失一球，但烏拉圭以2比1把C羅領銜的葡萄牙淘汰出局。

烏拉圭門將穆斯萊拉(左二)的防守如銅牆鐵壁，法國將遇上很大的挑戰。 美聯社

而法國隊與八年前相比已然舊貌換新顏。作為本屆大賽身價最高的球隊，法國隊也擁有最為豪華的陣容，不僅三條線上人才濟濟，而且均有頂級球星坐鎮。這支平均年齡僅26歲的青年軍在16強賽中刮起強勁的青春風波，其反應和速度之快讓人目不暇接，19歲的姆巴佩幾乎是以一人之力就催毀了阿根廷隊的防線。雖然同為南美球隊，但烏拉圭不是阿根廷，他們的足球風格迥異，烏拉圭防守反擊犀利，高壓逼搶更兇，與法國的青春風暴有得一拼。

兩支前後期的世界冠軍烏拉圭與法國的對決，兩強目前四場比賽的進球和丟球數，法國進7球丟4球，而烏拉圭同樣進7球，但僅丟一球，只有葡萄牙在烏拉圭身上攻進一球。顯然，雙方都有利矛，屆時就看誰的盾牌更具成色。如何擊穿烏拉圭的防線將是法國隊面臨的最大挑戰，而一旦比賽陷入僵局或者處於被動，法國青春班能否保持相應的穩定、有足夠的耐心伺機打開局面，將是個考驗。

速度奇快的姆巴佩(左)對決經驗老道的蘇亞雷斯(右)，究竟是青春無敵或薑是老的辣？ 美聯社

法國隊的速度和衝擊力則是對老將居多的烏拉圭隊的一大考驗。此外，與葡萄牙之戰中，獨中兩元的卡巴尼受傷下場，此役能否出戰存疑。如果卡瓦尼缺陣，或傷病影響發揮，烏拉圭隊的戰鬥力勢必打折，法國隊的獲勝幾率也將相應上升。

隨後在半夜兩點登場的巴西與比利時 之戰也值得期待。FIFA世界排名第二和第三的巴西與比利時隊，不僅都是奪冠熱門，而且在前四場比賽中分別演繹了本屆大賽防守和進攻的很高境界。

自從上屆在自家門口被德國狠修理之後，現在的巴西隊是不一樣了，在小組賽首輪以1比1被瑞士隊逼平後，森巴軍團以3個2比0拿下後面的比賽，與烏拉圭隊並列成為前四場比賽後失球最少的球隊。尤其在巴西隊的鐵血防守下，只讓他們的四個對手總共只有4次射門打正的機會。

「內馬爾又假摔啦」已經超越「朗拿度又抽筋了」的境地！不過巴西的鐵血防守絕對可怕，不要被內馬爾模糊了焦點。 美聯社

與此同時，比利時隊則展示了強大的攻擊力，四場比賽攻進12球，成為本屆大賽迄今進球最多的隊伍。而在會外賽中，歐洲紅魔就攻入43球，與德國隊並列為歐洲區小組賽中進球最多的球隊。當最犀利的進攻遇上最穩固的防線，這場矛利盾堅的較量希望能讓球迷看到一場扣人心弦的大戰。

不過必須一提的是比利時隊此前並未遇到真正的強隊，小組賽的巴拿馬、突尼西亞實力較弱，與英格蘭之戰，提前晉級的雙方都以替補陣容上陣先受真正考驗，16強賽對手日本也算不上夠強，在此情況下看來，防守則是比利時隊另一個讓人擔心的環節。他們在4場比賽中已失4球，對日本隊時甚至一度以0比2落後，在迎戰相對較弱的球隊時，比利時隊尚能以攻代守，以壓迫式打法擾亂對方的進攻節奏，但面對實力夠強且攻防均衡的五星巴西，歐洲紅魔看似居下風。

比利時差一點就栽在日本手裏，歐洲紅魔進入八強賽後真正的考驗才要開始。 美聯社

不過現役巴西隊也未必如想像中的強，這場巴比對決還真是有得瞧，之前說過如果比利時這支歐洲紅魔真的團結一條心的話，那將會可怕，就怕目前更衣室內看似還穩定，碰上巴西一旦在壓力下隊內出現問題，內訌將變成可怕的引爆彈，那後果可想而知了。

死亡半邊四強廝殺，發哥認為法國合理發揮應會贏烏拉圭，而另一場巴比對戰巴西確實占點優勢，但不定時爆彈點在比利時身上，就看最後是炸了自己，還是爆破巴西再向前挺進。