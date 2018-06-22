發哥論足／缺乏鬥魂又遭高壓逼搶 名將、強隊都心驚

在世界盃大賽強強過招中，想要贏球，發哥今天要提兩個論點，一個是鬥魂，另一個是再強的球隊都怕對手高壓逼搶，很遺憾的是，擁有全球很多球迷愛戴的阿根廷 隊，今天失魂又被逼搶得導致最後落魄退場。

阿根廷能被各方專家及賭球盤口，一直視為本屆世界盃奪冠的幾大熱門球隊之一，主要仍在於擁有梅西 的個人魅力與魔力存在，一旦失去了梅西的魔威，阿根廷還能算什麼呢！

阿根廷首場因隊長梅西頂不住壓力，連命中率高達八成以上的12碼罰球，強如梅西也失足了，最終只能與首次入圍的冰島踢平收場；今天再戰克羅埃西亞 ，整場比賽，阿根廷好像失去了靈魂，當梅西不在狀態無法集中精神時，整支球隊也不知該如何對抗敵人。

阿根廷梅西在極度高壓之下表現大為失常，球隊也無其他人能挺身而出，不但進不了球，還被對手大開殺戒。 美聯社

同樣身為隊長，克羅埃西亞隊長莫德里奇（Modric）在上半場不知疲倦的跑動，到了下半場，他依然出現在克羅埃西亞隊任何需要他的位置，他能在禁區中路進行回防，更像一個工兵型的蜜蜂在場上巷永不停止的奔跑，最後在第80分鐘，他在阿根廷大禁區外一腳抽射破網，可說已使這場比賽勝負不存在任何懸念了。

與不知疲倦奔跑，不斷拼搶，更踢進第二球的莫德里奇相比，阿根廷隊長梅西在球場上似乎神隱起來了，他似乎等著克羅埃西亞後防線出現失誤，卻看著自己的後防線出現失誤，被對方逮著了開始一再地丟球。

克羅埃西亞隊長莫德里奇(右)不但如金蛇纏沾手般地黏住梅西(左)，還讓梅心踢得心浮氣躁，將心理戰昇華到最高境界。 美聯社

這場比賽阿根廷邊路傳球成功率極低，正面幾乎沒有一對一突破成功過；在落後時，面對克羅埃西亞的拼搶，甚至無法傳球，三球落後時只能後場倒腳；在落後時，同時缺少以往世界盃上，落後時孤注一擲的進攻能力。足球場上沒有「 鬥魂」，這球賽絕對不可能贏的。

至於足球賽場上的高壓逼搶手段論點。誠如克羅埃西亞教頭達利奇（Dalic）說的，尤其在下半場下令球員積極在前場展開高壓逼搶，第一個進球雖然是阿根廷門將的傳球失誤，卻也是在克羅埃西亞整體高壓逼搶下換來的機會。

克羅埃西亞教頭達利奇賽前就放話要將輕鬆擺平阿根廷，比賽結果證明他所說並非虛言，他的高壓搶逼戰術壓得對手喘不過氣，三記連環重拳徹底打趴阿根廷。 美聯社

再回看前一場法國 致勝秘魯的那一球，也正是博格巴(Pogba)在攻擊區內的積極反搶，所換來的及時突破成功。

再強的球隊尤其是技術型的強隊，較弱的一方能讓強隊感到害怕的手段，就是善用高壓逼搶，今天不僅克羅埃西亞對付阿根廷此招奏效，之前的伊朗還有摩洛哥隊也曾展現如此的作風頑強對抗，都能讓強隊感到難以應付。伊朗在對西班牙之戰的上半場，把西班牙磨得眼睛都紅了，摩洛哥在對抗葡萄牙時，如果不是C羅先一開賽便搶頂進球，以及葡萄牙門將派特里西奧表現出色，那場比賽恐怕葡萄牙就得輸了。