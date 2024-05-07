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以色列似將進攻加薩拉法市 拜登向內唐亞胡表達擔憂

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國總統拜登。路透
美國總統拜登。路透

白宮官員表示，美國總統拜登今天上午與以色列總理內唐亞胡對談。時值以色列似乎將對加薩走廊（Gaza Strip）南部城市拉法發動攻勢，美國基於人道主義理由強烈反對這麼做。

美聯社報導，一名美國國家安全會議（National Security Council）發言人表示，拜登（Joe Biden）今天向內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）重申美國擔心以軍進攻拉法（Rafah）。

根據發言人，拜登也說，他相信與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）達成停火，是保護以色列人質性命的最佳方式。

這名發言人在白宮發布正式聲明前，不具名談論拜登與內唐亞胡的通話。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部，開啟至今達7個月的以哈戰爭。

法新社根據以色列官方統計，那場突襲造成約1160人死亡，主要是平民。有大約250人遭到哈瑪斯挾持為人質，其中數十人於去年11月為期一週的休戰期間獲釋。

目前有超過100萬來自加薩其他地方的平民正在拉法避難。

以色列 拜登 美國

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