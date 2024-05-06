日本製鐵收購美鋼獲歐盟核准 在美國面臨阻力
歐洲聯盟（European Union）今天核准日本製鐵公司（Nippon Steel）以140億美元收購美國鋼鐵公司（US Steel）一案。美國總統拜登（Joe Biden）已反對這樁收購案。
路透社報導，日本製鐵在瑞典、芬蘭及英國都設有製造基地，在德國也設有一處辦公室。美鋼則在斯洛伐克設有一家子公司。
法新社報導，歐盟強大的反壟斷機構今天在聲明中表示，歐盟執行委員會（European Commission）斷定這樁交易案「不會引發競爭疑慮」。
日本製鐵於去年12月公布的這項收購計畫，在今年11月美國總統大選前已成為具有爭議的問題。
拜登今年稍早反對這樁交易，因為他認為讓美鋼「保持是一家美國的鋼鐵公司、由美國人持有和經營」，這一點至關重要。
美鋼總部位於大選關鍵州賓州的匹茲堡（Pittsburgh）。拜登2020年總統大選在賓州勝選。
美國聯合鋼鐵工會（USW）之前已表態反對這項收購案，共和黨籍的美國前總統川普（Donald Trump）也曾經對這項收購案表態，稱「若是我的話會立刻拒絕」。
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