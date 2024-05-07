藤哲商行「河豚拉麵」每日限30碗！一秒就到日本漁市場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
藤哲商行店內懸掛有各式各樣的漁市雜貨，相當擬真。記者陳睿中／攝影
藤哲商行店內懸掛有各式各樣的漁市雜貨，相當擬真。記者陳睿中／攝影

在「日本漁市場」裡面吃拉麵，是怎麼樣的感覺呢？鄰近台北芝山捷運站的「藤哲商行」，由過去專精懷石料理的藤原一智坐鎮，提供極具個人特色的河豚拉麵、醬油拉麵、雞白湯拉麵，還有多種特色副餐。除此之外，店內也透過大量的仿真元素，重現日本漁市場的氣氛與環境，讓民眾享受在漁市裡面吃拉麵的沉浸式感受。

擁有30年料理經驗的藤原一智，過去擁有豐富的日本海內外經歷，擅長懷石料理、茶會席料理，並且擁有河豚技師執照。在日本311震災當中，身處災區福島的藤原一智因受到台灣幫助，因此產生感激之情，期許能夠前來台灣發展。今年藤原一智即攜手擁有鳥哲、中山對酌等餐飲品牌的蕭哲文，攜手打造「藤哲商行」，並預計於5月21日正式開幕。

藤哲商行的特色之一，就是將餐廳環境完整復刻成為日本漁市場。不論是牆壁的仿舊色澤、地板的假水漬反光等細節，通通都是重現漁市場的風格。另外店內也陳列有大量的仿真水產，從北海道毛蟹、伊勢海老、海膽、甜蝦，通通都讓人彷彿進入漁市場之中。另外還有各式各樣的貼紙、促銷小卡與雜貨，透過真假交錯的手法，營造出獨特的拉麵環境，甚至連背景音樂，都是市場的叫賣聲。

菜單部份，藤哲商行首波打造3款拉麵。季節限定款「河豚拉麵」，以主廚擁有河豚技師執照的優勢為基礎，選用河豚骨、魚骨等海味熬煮湯頭，並且擺上河豚肉、叉燒等配料，還有金桔與紅葉蘿蔔泥作為提味。品嚐前，將金桔汁與帶有辣度的紅葉蘿蔔泥拌入湯頭，立刻能夠突顯湯頭的鮮美與甘甜。大塊的河豚肉質細緻富彈性，同樣能帶來品嚐的樂趣，每碗690元，每日限量30碗。

經典的「醬油拉麵」以魚介、昆布等多種食材熬煮湯底，並混合日本濃口、淡口醬油調味，並且擺上叉燒、海苔、青蔥與柚子皮。入口溫潤香醇，柚子皮也能為湯頭帶來明亮感，每份260元。至於「雞白湯拉麵」將全雞與大量雞腳熬煮4小時以上，慢燉出乳白色湯頭，並且加入舒肥桂丁雞叉燒、鹽漬鮭魚卵、櫻桃蘿蔔、半天筍、山蘇、紫洋蔥等配料，其中半天筍與山蘇均是產自花蓮，也是蘊含主廚想要支持花蓮的心意，每份360元。

除了拉麵之外，店內亦提供多款副餐。其中「叉燒丼」不同於坊間通常使用的叉燒碎肉，而是還加上叉燒肉片、舒肥桂丁雞叉燒與半熟玉子，展現豐富誠意，每份130元。滋味豐富的「煎餃」外皮酥脆、內餡飽滿，直接吃就令人食慾大開，亦可沾上主廚特製的昆布醋或辣油品嚐，6顆130元。同時還有「炸餛飩」、「小黃瓜一本漬」、「柚香蘿蔔」、「南蠻雞」、「雞唐揚」等不同小菜可以選擇。

【藤哲商行】

地址：台北市士林區福華路128巷4號

特製的仿真漁獲，為現場帶來滿滿的漁市場氛圍。記者陳睿中／攝影
特製的仿真漁獲，為現場帶來滿滿的漁市場氛圍。記者陳睿中／攝影
藤哲商行預計於5月21日正式開幕。記者陳睿中／攝影
藤哲商行預計於5月21日正式開幕。記者陳睿中／攝影
雞唐揚，3塊110元。記者陳睿中／攝影
雞唐揚，3塊110元。記者陳睿中／攝影
懸掛的魚乾還有貼紙、仿舊牆壁，都令藤哲商行帶來獨特的用餐氣氛。記者陳睿中／攝影
懸掛的魚乾還有貼紙、仿舊牆壁，都令藤哲商行帶來獨特的用餐氣氛。記者陳睿中／攝影
醬油拉麵，260元。記者陳睿中／攝影
醬油拉麵，260元。記者陳睿中／攝影
藤原一智擁有豐富的餐飲經歷。記者陳睿中／攝影
藤原一智擁有豐富的餐飲經歷。記者陳睿中／攝影
河豚拉麵，690元，每日限量30碗。記者陳睿中／攝影
河豚拉麵，690元，每日限量30碗。記者陳睿中／攝影
雞白湯拉麵，360元。記者陳睿中／攝影
雞白湯拉麵，360元。記者陳睿中／攝影
叉燒丼，每份130元。記者陳睿中／攝影
叉燒丼，每份130元。記者陳睿中／攝影
煎餃，6顆130元。記者陳睿中／攝影
煎餃，6顆130元。記者陳睿中／攝影
炸餫飩，5顆110元。記者陳睿中／攝影
炸餫飩，5顆110元。記者陳睿中／攝影

拉麵 日本 河豚

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