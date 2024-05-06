數發部政次李懷仁傳將出任高雄副市長 高市府未予證實

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
數發部政次李懷仁傳出任高市副市長。本報資料照
數發部政次李懷仁傳出任高市副市長。本報資料照

高雄前副市長史哲去年初出任文化部長，懸缺至今未補實，但據媒體報導，將由數位發展部政務次長李懷仁接任，對此高市府未予證實。

高雄市政府原有林欽榮、史哲及羅達生三位副市長，史哲去年轉任文化部長後，遺缺始終未補人，市長陳其邁每次被問到副市長人選何時定案，答案千篇一律，「如有確定會跟大家說明」。

今天有媒體指稱，陳其邁將延攬數發部政次李懷仁出任副市長，李預料在5月20日過後轉任高雄市副市長，不過高市府未證實。

李懷仁曾任「一卡通」董事長，是前行政院長蘇貞昌倚重的政治幕僚，據了解，陳其邁找李任副手，主要是借重他數位治理的專業。

陳其邁短暫擔任行政院副院長期間，與李懷仁曾共事，陳當選高雄市長後，向蘇貞昌借將，延攬他出任一卡通董事長，之後李懷仁出任數發部次長。

李懷仁是暨南國際大學東南亞所碩士、政大國家發展所博士候選人，擅長經營媒體社群，5G、AIOT、政府開放資料、大數據、智慧城市、政府數位轉型與發展、數位支付與純網銀等政策研擬分析，待過民進黨政策會，陳其邁當行政院副院長時，李是他辦公室主任，防疫期間口罩實名制，被視為幕後功臣。

一卡通 陳其邁

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