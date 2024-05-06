立院將審村里長年終獎金案 林右昌：任何位置都會續推

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部提案修法，擬發給村里長年終1.5個月，約7.5萬元遭疑為選舉綁樁，內政部長林右昌今天在立法院受訪表示，內政部所提方案經過審慎評估且凝聚共識，是社會能接受版本，去年就開始研議，不會有政治考量，也不是為了個人。記者胡經周／攝影
內政部提案修法，擬發給村里長年終1.5個月，約7.5萬元遭疑為選舉綁樁，內政部長林右昌今天在立法院受訪表示，內政部所提方案經過審慎評估且凝聚共識，是社會能接受版本，去年就開始研議，不會有政治考量，也不是為了個人。記者胡經周／攝影

行政院會上周通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部份條文修正草案，增訂發給村、里長春節慰勞金7萬5000元，和調高全台縣市議員助理補助費總額最高30萬元。立法院內政委員會周三將排審，內政部林右昌晚間表示，未來不管在任何位置上，他都會繼續推動。

林右昌晚間透過臉書指出，還記得去年他剛上任內政部長不久，「台北市七六人里長聯誼會」的老朋友到內政部來看我，當時提了一個長久以來不好解決的問題，就是「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」。

林右昌說，後來他找來內政部同仁一起開會討論，經過審慎評估且凝聚共識出社會能接受版本，沒有政治考量，也不是為了個人，而是讓制度可行。

立法院內政委員會周三將排審朝野立委提出的相關修法草案，林右昌說，他希望行政院通過的方案能順利往前，也告訴大家，未來不管在任何位置上他都會繼續推動。

內政部 林右昌 行政院

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