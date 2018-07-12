藍衣vs.格子軍團頂尖中場比拚 法國終將勝利在望

整整二十年法國 再次走上奪冠之路，藍衣軍團經歷了五屆世界盃的改朝換代和整合，才走上今天的決賽戰場，如今對手同樣也是在1998年世界盃拿下季軍的格子軍團──克羅埃西亞 。法國與克羅埃西亞在二十年後的今天，將攜手一起在莫斯科的決戰場上對決，不過，我相信表現亮眼且一再創造傳奇的黑馬格子軍團，還是將無法突破主帥德尚（Didier Deschamps）為藍衣軍團佈署的史上絕佳攻防戰線。

對高盧雄雞而言，這一切漫長的等待都是值得的！誠如法國隊臉書粉絲頁在四強賽前晚貼出一段訪問影片，法國前鋒姆巴佩 （Kylian Mbappe）信心滿滿地宣示：“un zero pour la France”（法國1比0──勝）。姆巴佩球踢得好，沒想到這預測還真準！

姆巴佩在對比利時之戰前就預測法國會1：0贏球，結果正如他所料，希望他在冠軍賽前能再開示一下！ 美聯社

藍衣軍團在小組賽和八強賽中的表現迥然判若兩隊，八強賽到四強賽更是到達「蛻變」的最高峰！與其說蛻變，倒不如說是德尚戰術的運用得宜，每個球員的攻防亦越發謹慎與到位！雖然他從頭到尾擺的都是4-2-3-1的陣型，但每場比賽的這個陣型臨場發揮卻是不大相同，可見他們是有專研每個對賽球隊的攻防特色，以做出相應對的措施！

身高193公分31歲的單箭頭吉魯（Olivier Giroud），是法國現今球員中進球次數（31球）最多的。主帥德尚最喜歡用這樣的前鋒與格里茲曼 （Antoine Griezmann）相互搭配。本屆世界盃至今的每場比賽，都有幾次不錯的吊中球至小禁區給吉魯，只不過他身旁總都有至少兩位後衛防守，雖然發揮空間有限，但有時總能在狹小空隙內冷不防地抽射，可惜未能進網，但精準地傳中和射門的表現皆在水準之上！

法國前鋒吉魯(中)本屆賽事一直被嚴加看管，還沒有太好的發揮機會。 美聯社

吉魯曾表示，在隊裡的角色有點像老大哥，他覺得自己的責任不在於場上表現有多傑出，雖然他也渴望能踢進球，但他最希望的是盡可能地幫助年輕世代在這球場上能闖多遠就闖多遠！

於是，球迷們看到了吉魯如何在場上助攻格里茲曼或姆巴佩，中路攻不進門，那就改走邊鋒，由年輕又有天賦的姆巴佩發動快攻，衝破敵營的大門！當所有的前鋒都被敵人盯死，攻不進禁區，那麼就換中場博格巴（Paul Pogba）或後衛帕瓦德（Benjamin Pavard）、烏迪迪（Samuel Umtiti）和瓦拉內（Raphael Varane）這些令誰也想不到設防的奇兵來攻吧！總會在敵人後防稍微鬆懈之時，逮到機會攻門！不得不說，每個高盧雄雞都是鬥士，都是身手了得的射門高手啊！

再加上讓英超卻爾西捨不得放手的全球拖後高手康德（N'Golo Kante），在中後場超高效率的阻截後，將皮球精準地分出去，常常讓整個進攻變得有效率起來。

現在的法國隊狀態正處於顛峰，這支球隊團結又有默契，每個球員在自己的位置上分寸把握很好。面對決賽，所幸中場馬圖伊迪（Blaise Matuidi）累積兩張黃牌禁賽處分已被用在八強賽對烏拉圭的那場比賽，而幸運的是前鋒姆巴佩在對比利時所拿到的第二張黃牌，面對FIFA黃牌最新規定的執行，將不影響他出席決賽場上！

法克之戰將上演世界兩大頂尖中場球員博格巴(右)和莫德里奇(左)的大對決，誰能為隊友製造更好機會將成為奪下冠軍的關鍵。 美聯社

二十年前，身為國家隊長的德尚帶領藍衣軍團奪得冠軍；二十年後，他以主帥的身分重返神聖的決戰場！決賽場上中場的比拚將成為焦點，格子軍團中來自於皇馬的莫德里奇 （Luka Modric）、科瓦西奇（Mateo Kovacic）和巴塞隆納的拉基提奇（Ivan Rakitic），是否有機會搶下藍衣軍團博格巴和康德的地盤？但無論如何勝負的關鍵，還是在於法克兩國的良將用兵哪個較為高明！