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00878當母親節禮物直接取代紅包！ 專家讚「穩健耐震」：現金會有通膨問題

聯合新聞網／ 孫太
00878配息0.51元，讓投資人樂開懷。台股示意圖／中央社
00878配息0.51元，讓投資人樂開懷。台股示意圖／中央社

記得前幾個月孫太看到一則新聞，標題是：「存股族首選！這檔2月國人最愛的國民ETF」！其中受到上班族和家庭主婦最愛的持有標的就是「00878」，目前受益人數已達124萬人，而這次配息0.51元著實出乎孫太的意料，相信驚艷到許多投資人！

以下是這次00878的配息資訊：

配息：0.51元

最後買進日：05月16日

除息日：113年05月17日

配息日：113年06月13日

家庭主婦為何最愛國民ETF-00878，孫太認為原因很簡單：「成分股都夠大、夠有名；績效表現穩定、領漲抗跌；再加上配息穩定、填息迅速」，以2023年至今的除息表現來看，去年2月6天，5月、8月則用3天、11月4天完成填息；今年2月除息則是8天即完成填息，這也是很多投資人喜愛00878的原因之一。

其實主婦媽媽們不見得想要靠投資致富，有時只是想要藉由投資多賺一點買菜錢，多領一些股息，賺少一點沒關係，但投資標的不要忽漲忽跌，投資看得到成果，就如同照顧孩子看著子女漸漸成長一樣，這是許多投資人的心聲！

分析00878的成分股會發現：前10大成分股都是家喻戶曉的知名公司，例如華碩、仁寶、大聯大、緯創、聯發科、聯強、英業達、廣達、可成、瑞昱…等，當你看到這些成分股都是臺灣有品牌、有價值的公司，你還會擔心會投資00878會突然持有不知名的企業嗎？

如今ETF如雨後春筍一般，孫太用遊樂園的各項遊樂設備做比喻，有的人喜歡成長性較高且股性活潑的雲霄飛車，也有的人喜歡繞一圈就有錢拿的旋轉木馬，然而對於跟孫太一樣的退休族群或保守的投資人們，更喜愛穩穩地賺，只要能贏過定存／通膨就好！因此「選股邏輯」有相同設計理念的00878當然獲得青睞，順利出線！

擁有穩定的現金流是許多存股族最喜歡的結果，就如同這個月是母親節，領了股息之後就可以請媽媽吃個母親節大餐（股息買單）、下班時規劃個按摩SPA（股息買單）、假日偶爾規劃一個小旅遊（股息買單），而當生活花費都可以用股息買單時，是否也就是一種財務自由了呢？

以這次00878配發0.51為例，如果你想領取1萬元，大約就是20張，這樣也等於是每個月幫自己加薪了3000元的概念！以我們家大寶來說，目前她也持有了30張的00878，這次也可以領取15300元，對於目前還在就讀大二的她來說，算是一筆不錯的小確幸。

話說，母親節快到了，這幾天悟天在跟我討論母親節到底要送什麼禮物給長輩們（婆婆、岳母）？孫太認為與其包紅包（現金）面臨通膨問題，倒不如送優質ETF（例如00878）當禮物，也是一個相當值得考慮的選擇。

總結

「穩健耐震」是00878給許多投資人的印象！這也是孫太將00878納為核心持股持有比重最高的關鍵原因，存股不求快，大家都是一步一腳印慢慢累積成果而來，鼓勵每個小資族都能為自己設下一個小小的目標，一起優雅存股，以上資訊提供給粉絲們參考。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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