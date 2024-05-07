快訊

被疑侵吞工程款...淡水裝潢公司員工中13刀慘死 老闆替未成年兒頂罪5萬交保

無視對國寶危害？ 藍委爆故宮工作人員在翠玉白菜一旁簽文件

「見人就砍！」雲南醫院驚傳砍人釀2死23傷 嫌犯持刀對峙畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍提案促解登陸禁團令 開放陸客循小三通到離島觀光

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團總召傅崐萁上月率16名藍委訪陸，爭取陸客來台旅遊觀光，陸方則回應重啟福建省居民赴馬祖觀光。國民黨團今天於立法院程序委員會排入一公決案，要求政府解除國人赴陸旅遊禁團令，並要求優先開放陸客循小三通到金門、馬祖、澎湖三離島縣觀光，周五可望在院會表決通過。

國民黨團表示，為積極爭取離島經濟發展，金馬澎三離島縣均以觀光才為主要經濟收入來源，小三通即為渠等三離島縣之主要經濟命脈，建請院會作成決議：「立即解除禁止人民組團出國赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣觀光」案。

國民黨立委王鴻薇表示，從中國大陸回來之後，如果可以開放平潭對台灣之間的客運直航，那麼福建大概四千多萬的民眾就有機會到全台各縣市旅遊，如果能夠把握這樣的契機，也願意把橄欖枝接下來的話，事實上就可以為兩岸的旅遊來打開一道門，何樂不為。

王鴻薇指出，行政院長陳建仁也曾說「樂見」，但他們希望不只是樂見，而是能夠落實，趕快打開這扇門，讓台灣的旅遊業跟觀光業，能夠趕快得到一些正面的效果。

國民黨 小三通 陸客

延伸閱讀

童子賢再倡議核電 藍委盼民進黨勿死抱反核神主牌

黑名單廠商竟頻頻得標 王鴻薇揭警用防彈衣採購弊案

影／警用防彈衣有瑕疵？王鴻薇質疑得標廠商屢爆爭議

6工人差點被電成烤肉串 王鴻薇、游顥轟高鐵螺絲鬆了

相關新聞

無視對國寶危害？ 藍委爆故宮工作人員在翠玉白菜一旁簽文件

立法院教育文化委員會明日將邀請國立故宮博物院長蕭宗煌備詢，國民黨立委黃健豪接獲民眾爆料指出，國立故宮博物院去年將翠玉白菜...

徐巧芯揭台捷密約吃官司 李彥秀： 麥卡錫主義借屍還魂

國民黨立委徐巧芯日前質疑，台灣和捷克簽訂協助烏克蘭密約，外交部今早正式提告。國民黨立委李彥秀批評，此舉是麥卡錫主義（Mc...

傳蔡總統520前決定特赦陳水扁 陳其邁：尊重總統的職權

蔡英文總統520卸任倒數，有媒體報導蔡總統已決定520卸任前特赦前總統陳水扁，將其有罪確定的弊案，全依總統職權給予免除其...

藍提案促解登陸禁團令 開放陸客循小三通到離島觀光

國民黨立法院黨團總召傅崐萁上月率16名藍委訪陸，爭取陸客來台旅遊觀光，陸方則回應重啟福建省居民赴馬祖觀光。國民黨團今天於...

立院修NCC組織法一團亂！藍營如意算盤能否實現 綠營老神在在

立法院司法及法制委員會、交通委員會5月1日聯席審查國民黨團、國民黨立委翁曉玲、洪孟楷等提出的4個版本「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法部分條文修正草案」。藍營有意趕在7月底前適用新法，可送走現任主委陳耀祥，並依政黨比例組成審查委員會或由政黨直接推薦委員人選、正副主委由NCC委員互選產生等。 藍營的如意算盤能否實現？其實要過好幾個關卡。有綠營人士說，在NCC委員同意權這一局，藍、白委想透過修NCC組織法釜底抽薪，短時間內難以達成，急的是藍、白委，綠委老神在在。而民眾黨主席柯文哲指示民眾黨立委不一定要「團進團出」，將成為立法院處理NCC委員同意權投票時的變數。...

蔡英文若特赦陳水扁 司改成績單只留下「貪汙免關」

外傳總統蔡英文有意在520卸任前，特赦前總統陳水扁，消息一出再度引發社會譁然，而目前府方對外的解釋是「希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧」，但回顧近年來總統特赦案，卻無一特赦與「健康」兩字扯得上邊，若蔡英文在僅剩的13天任期，仍決定與民意對著幹，那這8年蔡英文侈言的司法改革，所留下的最大政績就是「貪汙免關」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。