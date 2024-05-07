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藍提案促解登陸禁團令 開放陸客循小三通到離島觀光
國民黨立法院黨團總召傅崐萁上月率16名藍委訪陸，爭取陸客來台旅遊觀光，陸方則回應重啟福建省居民赴馬祖觀光。國民黨團今天於立法院程序委員會排入一公決案，要求政府解除國人赴陸旅遊禁團令，並要求優先開放陸客循小三通到金門、馬祖、澎湖三離島縣觀光，周五可望在院會表決通過。
國民黨團表示，為積極爭取離島經濟發展，金馬澎三離島縣均以觀光才為主要經濟收入來源，小三通即為渠等三離島縣之主要經濟命脈，建請院會作成決議：「立即解除禁止人民組團出國赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣觀光」案。
國民黨立委王鴻薇表示，從中國大陸回來之後，如果可以開放平潭對台灣之間的客運直航，那麼福建大概四千多萬的民眾就有機會到全台各縣市旅遊，如果能夠把握這樣的契機，也願意把橄欖枝接下來的話，事實上就可以為兩岸的旅遊來打開一道門，何樂不為。
王鴻薇指出，行政院長陳建仁也曾說「樂見」，但他們希望不只是樂見，而是能夠落實，趕快打開這扇門，讓台灣的旅遊業跟觀光業，能夠趕快得到一些正面的效果。
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