徐巧芯揭台捷密約吃官司 李彥秀： 麥卡錫主義借屍還魂

國民黨立委徐巧芯日前質疑，台灣和捷克簽訂協助烏克蘭密約，外交部今早正式提告。國民黨立委李彥秀批評，此舉是麥卡錫主義（McCarthyism）借屍還魂，國家機器「圍徐救柯，打徐護賴」。

李彥秀說，從外交部第一時間新聞稿來看，通篇內容都在批鬥徐巧芯，澄清事實部分只有「合作方式公開透明，成果可昭公信」短短兩句話；綠營名嘴、節目、網軍側翼鋪天蓋地的圍剿；到今天上午外交部以「洩漏國防以外秘密罪」正式提告。

李彥秀表示，證明一件事，麥卡錫主義借屍還魂，國家機器全面動員，企圖「圍徐救柯」「打徐護賴」，轉移輿論與民意的焦點，為千夫所指的民進黨團總召柯建銘保王護駕，為聲望低迷的準總統賴清德加持沖喜。

李彥秀指出，外交部與捷克簽訂援助烏克蘭的備忘錄，指定由「捷克衛生科技院」執行援款，還要求其中30%至40%要採購台灣醫材，中間有沒有黑箱作業或圖利特定廠商，本來就可受公評。

李彥秀質疑，讓人匪夷所思的是，「捷克衛生科技院」高層根本就是捷克當地醫材供應商，政商關係良好，去年初訪問台灣，半年後就簽下如此大筆的合作專案，其中到底有什麼貓膩？每一分毫的援款，都是人民辛苦血汗錢。外交部一紙協定，一句國家機密，一個按鈴申告，就企圖規避所有監督。

李彥秀進一步說，請問，「烏克蘭醫療初級照顧」若是人道主義關懷，是台灣精神與價值的展現，到底有什麼不可告人的秘密，非要用如此奇怪的路徑，如此詭異的協定來遮羞？

李彥秀提到，1950年代的麥卡錫主義，用大規模且不充分的證據，公開指責對方政治上的不忠或顛覆，或者是用不公平的調查或指責來打壓反對力量。

李彥秀強調，賴清德前天才期許閣員要有同理心，「最大的權力，就是服務，牧羊人身上，就應該要有羊群的味道。」結果國家機器就全面出動抹黑民代，網軍側翼綠媒群起圍剿，現在又對徐巧芯提告恐嚇。根本就是麥卡錫主義主義借屍還魂，綠色恐怖打壓異己。