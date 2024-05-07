他被騙投資股票可獲高利潤還幫忙圓謊 苗警逮車手保住50萬元

60歲汪姓男子遭投資詐騙50萬元，昨天面交許姓車手時，苗栗警方機警發現可疑，汪男還一再以「我沒有領錢」幫忙圓謊，許姓車手被逮後坦承，偵訊後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送偵辦。

苗栗警察分局公館福基聯合所警員陳柏均、楊濬彰昨天下午2點多執勤，在公館鄉一處超商見汪男自動櫃員機取款後，上超商外的轎車，汪上車後填寫文件，員警認為異常，通報巡邏員警支援。

警方表明身分盤查，汪男還幫忙圓謊，表示沒有領錢，就寫資料而已，不過，駕駛座許男（26歲）坦承為取款車手，並坦承前來取款50萬元，警方查出汪男日前於網路點選廣告連結加入投資理財群組，群組內投顧老師稱可以代操作股票獲高利潤，汪信以為真。