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他被騙投資股票可獲高利潤還幫忙圓謊 苗警逮車手保住50萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

60歲汪姓男子遭投資詐騙50萬元，昨天面交許姓車手時，苗栗警方機警發現可疑，汪男還一再以「我沒有領錢」幫忙圓謊，許姓車手被逮後坦承，偵訊後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送偵辦。

苗栗警察分局公館福基聯合所警員陳柏均、楊濬彰昨天下午2點多執勤，在公館鄉一處超商見汪男自動櫃員機取款後，上超商外的轎車，汪上車後填寫文件，員警認為異常，通報巡邏員警支援。

警方表明身分盤查，汪男還幫忙圓謊，表示沒有領錢，就寫資料而已，不過，駕駛座許男（26歲）坦承為取款車手，並坦承前來取款50萬元，警方查出汪男日前於網路點選廣告連結加入投資理財群組，群組內投顧老師稱可以代操作股票獲高利潤，汪信以為真。

警方查獲50萬元、偽造理財專員工作證、收據及手機等證物，並及時攔詐，保住汪男辛苦錢，苗栗分局呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是應慎選政府立案、合法之交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙。

60歲汪姓男子遭投資詐騙50萬元，昨天面交許姓車手時，苗栗警方機警查獲。圖／苗栗警察分局提供
60歲汪姓男子遭投資詐騙50萬元，昨天面交許姓車手時，苗栗警方機警查獲。圖／苗栗警察分局提供
60歲汪姓男子遭投資詐騙50萬元，昨天面交許姓車手時，苗栗警方機警查獲。圖／苗栗警察分局提供
60歲汪姓男子遭投資詐騙50萬元，昨天面交許姓車手時，苗栗警方機警查獲。圖／苗栗警察分局提供

理財 詐騙 車手

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