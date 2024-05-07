竹南科實驗中學案「再行研議」 苗縣府持續樂觀爭取

苗栗縣竹南科學園區實驗中學案，國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局日前研議會議，決議依大矽谷計畫開發工程進度，再行研議新設實中經費及期程，縣府表示樂觀，持續積極爭取。

縣長鍾東錦積極爭取設立竹南科實中，縣務會議列管進度，縣府教育處長葉芯慧今天報告進度，指出科管局4月29日召開「苗栗縣設立科學園區實驗高級中等學校研議評估會議」，會議紀錄因應竹苗區人口成長學生就近入學問題，教育部與縣市政府合作推動增班計畫，竹苗地區高中學校核定招生數應可滿足

學生就近就學需求，倘苗栗縣政府所擬新設學校方案係為聚焦留才願景，教育部國教署會優先支持申請高中優質化輔助方案或增班計畫。

此外，行政院推動大矽谷計畫科，管局將俟該計畫核定後，依縣府區段徵收，及園區開發期程與園區廠商需求，依開發工程進度，再行研議新設園區實中所需經費及期程。

葉芯慧說，縣府樂觀積極爭取，目前提供學校預定用地「文小13」2.7362 公頃，「文中7」3.7044公頃，及「文中8」3.1498公頃，供科管局研議，爭取比照屏科、嘉科實驗中學，今年同意設立，116 學年度因應龍年高中生增額。

今天縣務會議教育成焦點，鍾東錦指示教育處補助國中小出國比賽加碼編列費用，鍾東錦認為過去幾年受到疫情影響，出國補助相對較少，亞洲區僅1萬元，非亞洲區2萬元，今年編列50萬元，希望明年根據出國比賽人數、態樣等， 亞洲區提高補助到1至2.5萬元，非亞洲區2至4.5萬元。