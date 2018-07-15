家鄉已開始慶祝 法國隊「活在泡泡裡」不被影響

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-15 09:51 用LINE傳送

在巴黎支持法國的球迷。 新華社 世界盃冠軍賽今晚11時才要開踢，法國 當地卻已瀰漫慶祝氣氛，法門將洛里斯（Hugo Lloris）表示，全隊會躲在「泡泡」裡，避免受到外界的氣氛影響，專心備戰。

法國在四強賽拿下勝利後，法國球迷湧上街頭慶祝，還出現搖晃路邊車輛、爬上公車車頂放煙火等脫序行為，今天與克羅埃西亞 爭奪冠軍，巴黎深怕出現暴動，將部署1.2萬名警力，還關閉艾菲爾鐵塔。

即使家鄉充滿著狂熱的氣氛，洛里斯表示，球隊目前會隔絕一切，專心於為法國拿下第二座大力神盃，「老實說，我們活在自己的小泡泡裡，不知道法國發生了什麼事。」

克羅埃西亞世界排名第20，是史上最低排名打進決賽的球隊，不過法國隊不會小覷對手，洛里斯説：「我們要對上高水準的對手，他們跟我們一樣有機會拿下比賽，法國隊需要打出最好的表現才能取得勝利。」

法國本屆世界盃還沒踢過加時賽，而克羅埃西亞經過連三場的加時才打進決賽，洛里斯就說：「克羅埃西亞已經證明自己心理的強悍程度，這真的很驚人，他們能夠連續闖過三場加時賽晉級，這支球隊有他的特別之處。」

法國隊在2016年也曾打進歐洲國家盃決賽，但最終輸給葡萄牙，洛里斯認為當年的失利不會留在心中，畢竟成員也有所不同，「我認為球隊很平靜，我想大家還沒意識到我們走了多遠，這樣很好，我們會繼續留在泡泡裡，專注在最終的目標。」