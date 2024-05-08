鮪魚罐頭湯汁該倒掉嗎？廠商直言「太可惜」 推薦做成這些料理

鮪魚罐頭是各大超商超市都能找到的食材，不管是做早餐，還是拿來搭配其他料理都相當適合。而大部分的鮪魚罐頭裡，都裝有一些帶油的湯汁，這些湯汁該如何處理，每個人的看法卻不盡相同。

日本媒體「朝日電視台」街訪民眾，平時吃鮪魚罐頭時會怎麼處理湯汁？獲得的答案包括「做成沙拉時通常都會直接倒掉」、「應該五、六成的人都會倒掉吧，不想讓料理太油」、「我會分成2:8，8的部分倒掉」。也有人表示，「我會留著，拿來做開胃菜很美味的」。

於是媒體採訪鮪魚罐頭製造商「Hagoromo Foods」，鮪魚罐頭的湯汁應該保留還是倒掉？業者指出，把湯汁倒掉相當可惜，鮪魚罐頭裡的湯汁，主要為大豆油和棉籽油，也就是一般沙拉油的材料。而罐頭裡的湯汁又滲入了鮪魚的鮮味，因此很適合用在料理上。

業者舉例，可以把鮪魚湯汁拿來炒青菜，讓菜色裡頭增添魚的風味，甚至是用鮪魚湯汁取代高湯做成味噌湯，也能將鮪魚肉加入變成佐料之一。總之有各式各樣的用途，比起直接丟棄，不如發揮創意，豐富每天的餐點。