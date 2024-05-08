歐洲國家貨幣政策與美分流？早於FED 瑞典央行預計今宣布降息

瑞典央行周三會宣布利率政策，市場預期降息的可能性高達80%，利率會從4%下調1碼，以便為搖搖欲墜的經濟提供支援。英國金融時報評論，瑞典八年多來的首次降息將測試歐洲貨幣決策者是否準備好分流，不再一味追隨美國。由於美國的經濟規模、美國金融市場和美元的影響力，聯準會（FED）以往在利率變化上居於領先地位。

Handelsbanken首席經濟學家、前瑞典央行官員Christina Nyman表示，她預期瑞典央行「提前開始」宣布降息，但會慢慢來，也許在年底前再降息兩次，「可能成為潛在問題的是貨幣」。

美國通膨仍高於預期、經濟成長依然堅穩，聯準會打算將利率維持在高檔更久。相較下，歐洲的通膨和成長近幾個月來一直低於美國，這為該區央行早於聯準會降低借貸成本，打開了大門。

歐洲央行表示，如果物價壓力繼續像預期那樣減弱，可能在6月6日下次政策會議上開始降息。瑞典央行先前的決策領先歐洲央行，例如2019年早歐元區兩年多、先放棄了負利率。而在瑞典之前，瑞士、捷克和匈牙利央行前幾個月已調降基準利率。