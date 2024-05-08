英國邊境系統全國性故障！多個機場旅客塞爆 內政部證實：問題已排除

英國多地機場檢查護照的自動通關系統7日稍早故障，導致機場交通大亂，部分航班延誤，對此內政部表示，該「全國性問題」已解決，並向受影響旅客致歉。

BBC報導，希斯洛機場、蓋特威克機場、愛丁堡機場、伯明罕機場、布里斯托機場、紐卡斯爾機場和曼徹斯特機場均證實，由於內政部邊境檢查署（Border Force）系統全國性故障，導致7日稍晚抵達的航班誤點。

根據社群媒體上的影片和照片顯示，機場排起長長人龍，出入境樓層都擠滿人潮，有旅客形容場面混亂。

由於自動通關系統無法使用，各地機場人員只能以人工方式檢查旅客護照。

負責監管邊境檢查署的內政部7日發布聲明表示，英國機場的電子登機門在午夜後不久恢復運作。

英國內政部發言人指出，這是由「系統網路問題」引起，並指「邊境安全未受影響，也沒有跡象表明存在惡意網路活動」，向「受影響旅客」表示歉意，並感謝「包括航空公司在內的合作夥伴在故障期間的合作和支持」。

有旅客表示，排隊等候人力通關約90分鐘，工作人員向旅客發放瓶裝水，並安排有年幼兒童的家庭或有需要的旅客優先通關，不少旅客都感到沮喪但接受，但也有少數人不滿並提出質疑。

機場自動通關系統使用臉部辨識檢查民眾身分，允許旅客在不與邊境部隊官員交談的情況下入境。英國政府網站指出，英國15個機場和鐵路口岸已安裝270多個此類裝備，目的是讓民眾更快速入境英國。

事實上這並非英國自動通關門系統第一次故障，去年5月也曾當機，當時花費1天時間才排除故障。此外，去年8月英國空中交通系統也曾發生技術性問題，英國各地機場約2000航班取消，導致旅客滯留。