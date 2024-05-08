頭皮發麻！醫開車見「驚悚一幕」釣出一排苦主：台灣超常見

許多人選擇自行開車通勤，減少搭車的時間。不過，家中有2名小孩的小兒科名醫巫漢盟在開車的時候看見了「驚悚的1幕」，讓他整個頭皮發麻，直呼「太可怕了」，文章一出後，不少網友反映也有遇過類似的情況。

小兒科名醫巫漢盟在臉書社團「阿包醫生陪你養寶包」發文指出，「早上開車的時候看到了頭皮發麻的一幕，一位爸爸居然抱著寶寶在開車，太可怕了吧！」

不少網友也透露有類似經驗，紛紛回應，「還看過單手抱著寶寶騎機車的，也超恐怖」、「有次路上看到阿嬤騎腳踏車，前面菜籃竟然放已經會坐的小女娃」、「其實超多的，有些爸爸或媽媽還會給你一個他很有自信的感覺」、「我之前就被一個抱著女兒開車的爸爸撞到！真的很危險」。

根據「道路交通管理處罰條例」第31條，小型車附載幼童未依規定安置於安全椅者，處駕駛人新臺幣1500元以上3000元以下罰鍰；有關其幼童安置方式、宣導及其他相關事項之辦法，由交通部會商內政部等有關機關定之。