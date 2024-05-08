政院撥補台電報告書 廖偉翔：一頁半要千億…人民難接受

行政院2日拍板「113度中央政府總預算追加預算案」，將撥補台電1000億元，並送立法院審議。國民黨立委廖偉翔今天表示，行政院送來追加台電1000億預算的報告書，竟然只有一張紙、一頁半，僅憑一張紙就想跟人民要1000億，絕對沒有人能夠接受。

「古有一字千金，現有一頁千億。」廖偉翔表示，行政院日前送來，要挪用歲計賸餘，追加台電1000億預算的報告書，真正的說明竟然只有一張紙、一頁半，開頭跟結尾的段落還根本是複製貼上，真正的說明只有500字。

廖偉翔指出，內文沒有提到減少虧損方案、沒有提到綠電弊案問題、甚至沒有提到能源政策如何修正，僅憑一張紙就想跟人民要1000億，絕對沒有人能夠接受。

廖偉翔說，大家都知道，民進黨執政之下台電停電屢發、嚴重虧損，這1000億人民不給也不行，但現在人民只想用1000億來買一個答案，請民進黨回答，核四認列虧損的2838億呆帳什麼時候要認列，只要給出答案，他就不再為難，請政府至少告訴人民，補了1000億後，可以撐多久？