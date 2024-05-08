台股拉尾盤漲46點站上20,700點 台積電收802元、櫃買指數走弱
台股8日站上20,700點大關，力守5日線之上，收盤指數20,700.51點，漲46.98點、漲幅0.23%，成交金額4,190.12億元。反觀，櫃買指數走弱，收250.59點、跌0.08點、跌幅0.03%。台積電（2330）收802元、漲2元。
盤面上，電機機械指數收漲8.6%表現最佳。在AI概念股方面，聯發科領盤，健策、英業達、廣達、緯穎、廣明、高力、鴻海、緯創等走強；反之日月光投控、勤成、研揚等稍作震盪整理。
其中，以 PCB 族群表現最為強勢，包括健鼎、燿華、欣興、建榮、合正、金像電、敬鵬、精成科、台光電等，表現相當亮眼。
其它強勢族群還有，重電族群、風電概念股回神，包括華城、士電、亞力、中興電、上緯投控、新光鋼、大亞等；資訊服務族群的三商電、精誠、邁達特、零壹、華經、凌群；電腦機殼族群的振發、偉訓、富驊、迎廣等。
法人分析，由於加權指數至今Ｖ型反轉，短線具漲幅，離歷史高點20,883點的技術面反壓，越來越接近，再加上之前強漲的營建、觀光、金融有籌碼鬆動的跡象，因此短線選股上，可順應「此起彼落」的節奏，盡量挑選具有趨勢題材。
另外，技術面經過整理的類股，例如：率先拉回打出短底的AI組裝族群，受惠台積電擴產效應的材料供應鏈，以及520總統就職材的航太、資源概念股，不少個股具有高殖利率且技術面開始轉強，可擇優逢低布局。
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