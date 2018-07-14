電玩影世足響表現？英格蘭瘋要塞英雄照進四強

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-07-14 11:58 用LINE傳送

英格蘭備戰季軍戰。 美聯社

2018俄羅斯世界盃強權提早落馬，有歐洲媒體爆料，德國、巴西沒能進入四強原因在於沈迷電玩，不過英格蘭 全隊同樣瘋玩電玩遊戲「要塞英雄」（Fortnite），卻依舊打進四強。

英國媒體追蹤球員已公開的電玩帳號，統計世界盃期間遊戲紀錄，英格蘭光凱恩 （Harry Kane）、阿里 （Dele Alli）及特里皮耶（Kieran Trippier）三人，在世界盃期間花在要塞英雄上的時間就達到379小時，玩了1137場，不過電玩對他們影響不大，三人在淘汰賽階段都有進球。

22歲的阿里打了441場比賽，在對瑞典進球時，還模仿遊戲中人物的慶祝動作，以一場遊戲平均時間20分鐘計算，相當於花了147小時，超過6個全天的時間在遊戲中。

特里皮耶在對上克羅埃西亞之戰幫助球隊踢進1球，他透露全隊有9個人都很瘋這個遊戲，不過另外6人的名字無法得知，特里皮耶自己玩了333場、共111小時。

英格蘭隊長凱恩打了363場遊戲，約花了121小時，光是第一天抵達訓練基地，他就玩了39場，不過凱恩在世界盃踢進6球，在進球榜排名第一，有望為英格蘭拿下史上第二座世足金靴獎。