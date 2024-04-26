ACE主嫌是虔誠信徒…蓮池精舍成詐團洗錢據點 主持人母女也被押

檢警調偵辦國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金案，今起訴32人。檢方查出，主嫌兼金主林耿宏與負責銷售的林若蕎等人，涉嫌將1億多元的贓款搬移至宜蘭的「蓮池精舍」，交給精舍主持人林淑芬母女(兩人均在押)，製造金流斷點，另要求成員至該精舍參與宗教活動。

檢方查出，位於宜蘭壯圍的蓮池精舍最初為設立於民宅內的宗教組織，主持人為林淑芬，林耿宏與林若蕎均為蓮池精舍的虔誠信徒，兩人陸續將不法所得現金1億185萬元，搬運至蓮池精舍，交付給林淑芬、林的女兒謝詩瑩等人，作為土地購入、房屋建造及營運費用，蓮池精舍逐漸擴建成如今具有獨立建築的規模。

事實上，林耿宏與林若蕎除了資助蓮池精舍之外，同時藉此製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得的來源、去向及所在，蓮池精舍也成為本案嫌犯的非法詐欺組織的洗錢據點之一。林淑芬母女兩人到案後被押，也在北檢今起訴的32人。

檢方指出，自從2021年7月起，林耿宏與林若蕎要求直銷團隊「IMBA」業務員定時聽、念法音、至宜蘭到場集體修法、宣稱神明附身起乩等宗教儀式，藉此灌輸業務員宗教信仰與心靈寄託，進而以IMBA精神領袖角色向旗下業務員宣揚「集團推銷虛擬貨幣已往好的方向發展」、「要求業務員達成業績」、「跟隨與信服林耿宏及林若蕎」等想法，控管IMBA成員。據了解，該精舍信眾偏年輕。