udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

世足4年後卡達11月開踢 有意提前擴軍48隊

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
用LINE傳送

國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）於記者會上強調，卡達...
國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）於記者會上強調，卡達世界盃確認在11月至12月舉行，而且有可能提前擴軍成48隊。 美聯社

俄羅斯世界盃即將劃下句點，4年後的卡達世界盃再如何飽受質疑，勢必得在風雨中上路，國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）於記者會上強調，卡達世界盃確認在11月至12月舉行，而且有可能提前擴軍成48隊。

由於當地氣候炎熱，2022世界盃舉辦日期調整為11月21日到12月18日，不但歐洲各國聯賽需中斷賽季，還卡在耶誕假期前一周，「所有聯賽都清楚他們得做出賽程調整，這是正確的選擇，因為6月和7月不可能踢得成，10月和11月也剛好方便球員們準備，因為球季正開踢。」

破天荒的冬季世界盃已經令人堪憂，現在英凡提諾還進一步透露，原訂於2026世界盃的48國增隊計畫，或許會在2022年就提前上路，「我們接下來這幾個月就會決定是要48隊還是32隊，我們必須和卡達方面討論，甚至還有FIFA委員會和股東，然後再冷靜做出決定，目前還是維持32隊，但每個人皆抱持開放的態度。」

若按照FIFA先前給出的藍圖，48強將分成3隊一組，先額外進行3搶2的門票爭奪戰，之後再回歸32強正常賽事，若是賽程未拉長，意謂著球員得在為期一個月的賽事中，多踢2場比賽，更加考驗體力也提升受傷的風險。

FIFA俄羅斯世足

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top