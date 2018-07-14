世足4年後卡達11月開踢 有意提前擴軍48隊

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-07-14 09:15 用LINE傳送

國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）於記者會上強調，卡達世界盃確認在11月至12月舉行，而且有可能提前擴軍成48隊。 美聯社

俄羅斯 世界盃即將劃下句點，4年後的卡達世界盃再如何飽受質疑，勢必得在風雨中上路，國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）於記者會上強調，卡達世界盃確認在11月至12月舉行，而且有可能提前擴軍成48隊。

由於當地氣候炎熱，2022世界盃舉辦日期調整為11月21日到12月18日，不但歐洲各國聯賽需中斷賽季，還卡在耶誕假期前一周，「所有聯賽都清楚他們得做出賽程調整，這是正確的選擇，因為6月和7月不可能踢得成，10月和11月也剛好方便球員們準備，因為球季正開踢。」

破天荒的冬季世界盃已經令人堪憂，現在英凡提諾還進一步透露，原訂於2026世界盃的48國增隊計畫，或許會在2022年就提前上路，「我們接下來這幾個月就會決定是要48隊還是32隊，我們必須和卡達方面討論，甚至還有FIFA 委員會和股東，然後再冷靜做出決定，目前還是維持32隊，但每個人皆抱持開放的態度。」

若按照FIFA先前給出的藍圖，48強將分成3隊一組，先額外進行3搶2的門票爭奪戰，之後再回歸32強正常賽事，若是賽程未拉長，意謂著球員得在為期一個月的賽事中，多踢2場比賽，更加考驗體力也提升受傷的風險。