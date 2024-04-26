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基隆城際轉運站通過測試7月啟用 國道市區50條路線轉乘

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆城際轉運站通過測試將於7月啟用，國道、市區50條路線將在此轉乘。圖／基隆市政府提供
基隆城際轉運站通過測試將於7月啟用，國道、市區50條路線將在此轉乘。圖／基隆市政府提供

基隆市民等待許久的基隆城際轉運站終於要在7月啟用，為模擬尖峰時段基隆轉運站運作情形，市府交通處昨邀請國道客運及市區公車業者派車壓力測試，行車動線及進出站秩序尚屬良好，評估後第一階段國道客運及市區公車候車空間，7月將可如期啟用。

交通處表示，經壓力測試，周邊路口號誌秒數、交通標線與安全設施再稍微調整後可以讓轉運站運作更加順暢。轉運站啟用前，交通處將再透過各種宣傳管道發送轉運站相關候車資訊，讓民眾進一步瞭解新的候車環境。

交通處王圳宏說，經壓力測試發現可以做得更好的地方，會再和委外營運團隊、交通專業顧問團隊及各家客運業者討論。轉運站分為兩階段啟用，第一階段針對國道客運及市區公車候車空間先行開放，第二階段由委外營運團隊引進商業設施，預計12月前完成。

候車空間分為國道客運及市區公車兩處站區，跨縣市的國道客運路線候車空間位於轉運站內，整合火車站周邊分散於港西街及國光客運臨時站等客運路線，計17條，尖峰小時約60班次；另基隆市公車及基隆客運等市區公車及公路客運路線停靠於中山一路候車亭，計33條，尖峰小時約80班次。

議員陳宜說，基隆有10萬通勤族每天都雙北，盼早日啟用，但動線有的不太順暢應再調整改善。議員呂美玲表示，室內空間、樓梯等動線有點斜度且不太順暢，應再調整後再啟用，民眾的安全是最重要的。

基隆市政府利用基隆火車站地面層新建「基隆城際轉運站」，整合台鐵、國道客運、公路客運及市區公車站區與動線，也串連國門廣場、火車站北口廣場、西二三旅運設施。配合車站周邊整體人車交通動線及公共運輸改善，已委由廠商營運管理。

建築主體為3層樓建築物，除月台還有旅客服務中心附屬設施、戶外花園、候車頂棚等串連整建後的舊火車站大樓。1到3樓的商業空間共近800坪，目前進行招商，有餐廳、服飾、飲料店、連鎖超商等洽談中。2、3樓空間可看到郵輪進出，視野極佳。

基隆城際轉運站通過測試將於7月啟用，國道、市區50條路線將在此轉乘。圖／基隆市政府提供
基隆城際轉運站通過測試將於7月啟用，國道、市區50條路線將在此轉乘。圖／基隆市政府提供
基隆城際轉運站通過測試將於7月啟用，國道、市區50條路線將在此轉乘。圖／基隆市政府提供
基隆城際轉運站通過測試將於7月啟用，國道、市區50條路線將在此轉乘。圖／基隆市政府提供

國道客運 基隆 火車站

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