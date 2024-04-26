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403地震後新北228所學校校舍損壞 拚新學期前完成修復

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
土城國小禮堂天花板已於4月22日完成修復，目前正常使用中。圖／新北市教育局提供
土城國小禮堂天花板已於4月22日完成修復，目前正常使用中。圖／新北市教育局提供

403地震後，造成不少學校有災損狀況，新北市教育局統計，共有228所學校需要推動後續整建作業，多為牆壁龜裂、輕鋼架歪斜損壞等，但都可修復，校舍結構都安全無虞，相關經費會由市府經費優先挹注，也同時爭取中央補助，會趕在新學期前完成工程。

教育局說明，403地震後於第一時間啟動應變措施關心各校狀況，共計249所學校通報災損，經緊急修復後，228所學校需要災損經費補助，申請整建作業。各校災損不一，多為牆壁龜裂、輕鋼架歪斜損壞、燈具及玻璃掉落或磁磚、水泥塊剝落等災損，但皆可修復或復原，經檢視校舍結構無安全疑慮。目前各校已展開規畫設計工作，教育局將督導各校全力於新學期前完成修復工作。

教育局表示，震後災損修復經費由市府經費優先挹注，也同步爭取中央經費，中央未核定部分，也會由市府完成，務求各校在最短時程內修復校舍建物。

教育局表示，例如板橋高中體育館天花板因403地震災損毀掉落，經現勘後結構安全無虞。教育局已同意補助學校搶修經費，該校體育館天花板已於4月20日改善完成；後埔國小因地震造成樓梯間花格磚、玻璃磚及部分磁磚鬆動。學校已依緊急搶修採購程序辦理，並依採購金額提報教育局，並予以協助，學校預計4月底前完成改善。

教育局指出，土城國小地震後造成校舍梯間水泥剝落，及活動中心輕鋼架損害，當日結構技師即到校勘檢，學校主建物各教室查察後無安全疑慮，4月7日前已完成校園掉落物清掃作業，並落實安全維護，4月22日已完成活動中心天花板修復；教育局已完成現勘複查作業並提供補助修復，除配合配合中央期程提報災後復建經費，亦同步挹注教育局修復經費，務求最短時程內修復校舍建物。

後埔國小災損預計4月底前完成改善。圖／新北市教育局提供
後埔國小災損預計4月底前完成改善。圖／新北市教育局提供
板橋高中體育館天花板已於4月20日改善完成。圖／新北市教育局提供
板橋高中體育館天花板已於4月20日改善完成。圖／新北市教育局提供
土城國小震後校舍建物出現災損，現場已做好安全維護，避免師生靠近。圖／新北市教育局提供
土城國小震後校舍建物出現災損，現場已做好安全維護，避免師生靠近。圖／新北市教育局提供

教育局 災損

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