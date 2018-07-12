內馬爾假摔動作化成26個字母 網友讚設計師太有才了

聯合新聞網 文／張皓勛 2018-07-12 16:19 用LINE傳送

圖擷自 Luciano Jacob臉書 巴西 提前打包回家，無緣「五冠王」榮耀，卻依舊占據媒體版面。特別是頭號球星26歲的內馬爾 ，雖繳出2進球1助攻的不俗成績，但他的「內馬爾滾」比起場上表現更具討論度，成為大家茶餘飯後的話題。

巴西一位設計師Luciano Jacob就在個人社群軟體分享由內馬爾翻滾動作組成的一系列字體「Ney type」，從A到Z的26個英文字母，都有他翻滾時創造出來的相似動作，讓網友大讚設計師有才，而該篇貼文也被瘋狂轉發，看來這股「內馬風潮」似乎不因巴西淘汰而有所降溫。

儘管內馬爾是這屆賽事場上「滾」最久的球員，甚至被創造字體Kuso，還是有很多老大哥站出來替這位巴西新星說話。綽號「外星人」的巴西傳奇球星羅納度就認為內馬爾的跌倒只是一種保護自己的動作，不需要過度解讀。而另一位名將里瓦度也在社群軟體公開力挺小老弟，要他繼續照著自己的方式踢球。傳奇邊衛卡洛斯則認為，人們取笑他的「假摔」，只是因為忌妒他的才華而已。

不過巴西媒體似乎不太領情，他們將出局的矛頭指向內馬爾並沒有發揮應有的水準，只有「摔倒」的表現正常。看來對於要接班球王大位的他來說，恐怕還需要拿出更亮眼的成績來證明自己。

「Ney type」目前已在網路上開放大家下載，球迷們期待近日同樣有「假摔」風波的姆巴配何時也會推出字體。看來除了場上的表現外，球員們媲美奧斯卡獎的演技也深得球迷關注。