以哈戰前就在約旦河西岸「嚴重侵犯人權」 美國務院暫緩制裁以軍部隊

美國ABC新聞掌握消息指出，拜登政府已經認定以色列國防軍的三個營對約旦河西岸的巴勒斯坦平民犯下了「嚴重人權侵犯行為」，但因為以方稱正在採取措施來解決問題，前述單位無論如何仍將有資格獲得美方軍援。

此前新聞指出，以軍「猶太永恆營」（Netzah Yehuda）被控對約旦河西岸的巴勒斯坦人犯下嚴重暴力。美媒Axios於20日引述三位知情人士說法指出，國務卿布林肯預期將在幾年之內宣布制裁，也將是美國政府首度鎖定以軍的單位。

不過，ABC新聞取得了布林肯一封致美國眾議院議長強生的未註明日期信函，其中簡要介紹了政府的評估，還寫道美國決定「不會推遲任何美國援助的交付，以色列將能夠收到全額的國會撥款」。

根據報導，這分評估尚未公開，如果以色列沒有採取具體措施，還可能會發生變化。最先披露美方即將制裁「猶太永恆營」的Axios則根據知情消息人士說法報導，國務院已擱置此一打算，正根據以方最近幾天提供的資訊審核該問題。

ABC新聞報導，每個以軍單位涉及的指控都發生在以色列跟巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭開打之前，均未牽涉針對哈馬斯、伊朗或其代理人的行動。

儘管如此，此一決定有可能惹火批評拜登政府的人士。他們說，沒有採取足夠的行動，要求以色列對巴勒斯坦加薩走廊的軍事行動負責，而以軍的行動已將平民推向了飢荒。

住在約旦河西岸城市希伯崙的知名巴勒斯坦人權活動人士阿姆羅（Issa Amro）告訴ABC新聞，雖然感到「失望」，但對美方的決定並不吃驚。他說，美國「沒有採取具體的行動，降低暴力至最低限度，並締造巴勒斯坦人和以色列人之間的和平」。

根據一項名為「萊希法」（Leahy Law）的聯邦措施，對於任何犯下嚴重人權侵犯行為的外國軍事單位，美國軍方必須扣留武器、訓練和其他軍援。但根據布林肯的信函，「萊希法」對已採取措施「依法懲處需負責任單位成員」的國家允許例外。

一位匿名的知情人士透露，美以兩國還有一個特別協議，要求美方在做出任何關係到援外法案的決定之前，先跟以方磋商。該人士指出，跟以色列的磋商仍在進行中。若一個軍事單位經發現沒有採取「令人滿意的補救或問責措施」，美援隨後將受到限制。

NEW: Biden administration determines that three military battalions with IDF committed "gross human rights violations" against Palestinian civilians in West Bank but will remain eligible for U.S. military aid, @ABC News has learned.



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