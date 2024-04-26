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聚焦3項議題 美台新一輪貿易談判29日登場

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
台灣與美國去年6月1日簽署台美21世紀貿易倡議首批協定後，拜登政府宣布，將於29日在台北展開新一輪談判回合。路透
台灣與美國去年6月1日簽署台美21世紀貿易倡議首批協定後，拜登政府宣布，將於29日在台北展開新一輪談判回合。路透

台灣與美國去年6月1日簽署台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade）首批協定後，拜登政府宣布，將於29日在台北展開新一輪談判回合，此輪聚焦農業、勞動與環境共3項議題。

美國貿易代表署26日宣布，在美國在台協會AIT）與台北駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的主辦下，雙方將於29日在台北舉行新一輪面對面談判。

美國貿易代表署表示，美國方面談判代表是助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin），他將率領相關美國行政部門官員參加。

準副總統、時任駐美代表的蕭美琴去年6月1日和AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）6月1日在AIT華盛頓總部簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，涵括貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐，與中小企業等5項議題。

美國貿易代表署去年8月宣布，雙方已展開第二階段談判作業，聚焦農業、勞工與環境議題。

AIT 拜登 美國在台協會 華盛頓

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