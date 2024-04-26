快訊

以哈戰前就在約旦河西岸「嚴重侵犯人權」 美國務院暫緩制裁以軍部隊

李強談優化營商環境 要確保問題全整改到位

中央社／ 上海26日電
中國國務院總理李強今天主持召開國務院常務會議，強調在營造一流營商環境上，對督查調研發現的問題，要適時展開「回頭看」，確保問題全部整改到位。（新華社）
中國國務院總理李強今天主持召開國務院常務會議，強調在營造一流營商環境上，對督查調研發現的問題，要適時展開「回頭看」，確保問題全部整改到位。（新華社）

中國國務院總理李強今天主持召開國務院常務會議，強調在營造一流營商環境上，對督查調研發現的問題，要適時展開「回頭看」，確保問題全部整改到位。

近年中國經濟低迷，能創造更多就業的民營企業，其重要性再次受到官方重視。根據國家統計局，中國第一季固定資產投資年增4.5%，其中，國企的投資年增7.8%，民企的投資僅年增0.5%。

新華社報導，李強聽取國務院辦公廳關於優化營商環境專項督查調研情況的彙報。

會議指出，優化營商環境是提振社會信心、激發市場活力、增強發展後勁的重要切入點。要著眼發展大局，在營造市場化、法治化、國際化一流營商環境上持續用力，務必抓出成效。

會議表示，對督查調研發現的問題，有關地方和部門要高度重視，聚焦促進公平競爭、保護企業合法權益、破除市場壁壘、擴大對外開放、優化政務服務等方面存在的痛點難點，拿出務實管用的舉措，切實加以解決。

會議強調，要加強跟蹤督辦，適時展開「回頭看」，確保問題全部整改到位。對督查調研收集到的意見建議，在制定政策時積極予以吸收。對典型經驗做法要適時總結推廣。

國常會並審議通過「國有企業管理人員處分條例（草案）」，會議指出，強化對國有企業管理人員的監督管理，有利於國有企業長遠發展。要緊盯重點領域重點人員，聚焦易發多發問題，防微杜漸。深入推進國有企業改革深化提升行動，進一步健全體制機制、堵塞制度漏洞。

國務院 李強

延伸閱讀

李強赴廣交會晤外商 強調堅定擴大開放

李強6月訪澳 擬再鬆綁活龍蝦禁令

蕭茲將訪華晤習 歐盟促談產能過剩、不公平競爭問題

李強再度召集專家和企業家座談 坦言經濟不確定性

相關新聞

習布二會藏訊息？座位安排與去年雷同 福建廳植物擺設卻暗藏玄機

大陸國家主席習近平與美國國務卿布林肯26日下午於北京人民大會堂福建廳會見，座位與去年安排相似，習近平坐在中間主席位，國務...

習近平會見布林肯：中美應該求同存異 而不是惡性競爭

美國國務卿布林肯訪陸行最後一天，26日先與大陸外長王毅舉行會談，下午再獲大陸國家主席習近平會見。據央視初步發出的簡訊，習...

王毅見布林肯：停止武裝台灣 支持中國和平統一

中國外長王毅今天與正訪問中國的美國國務卿布林肯舉行會談，官媒央視旗下微博帳號「玉淵譚天」報導，王毅表示，台灣是中美關係第...

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今訪中 28日與台商台青座談

國民黨立法院黨團總召傅崐萁26日率團訪問中國大陸。北京方面公布28日行程，當天下午傅崐萁一行將與台青和台商座談

李強談優化營商環境 要確保問題全整改到位

中國國務院總理李強今天主持召開國務院常務會議，強調在營造一流營商環境上，對督查調研發現的問題，要適時展開「回頭看」，確保...

陸公安部長王小洪會布林肯 要求儘快解決滋擾遣返陸生

美國國務卿布林肯26日完成對大陸的訪問，這一天與諸多中共高層見面，除了中共外事辦主任王毅、大陸國家主席習近平外，還包含大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。