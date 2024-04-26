李強談優化營商環境 要確保問題全整改到位

中國國務院總理李強今天主持召開國務院常務會議，強調在營造一流營商環境上，對督查調研發現的問題，要適時展開「回頭看」，確保問題全部整改到位。

近年中國經濟低迷，能創造更多就業的民營企業，其重要性再次受到官方重視。根據國家統計局，中國第一季固定資產投資年增4.5%，其中，國企的投資年增7.8%，民企的投資僅年增0.5%。

新華社報導，李強聽取國務院辦公廳關於優化營商環境專項督查調研情況的彙報。

會議指出，優化營商環境是提振社會信心、激發市場活力、增強發展後勁的重要切入點。要著眼發展大局，在營造市場化、法治化、國際化一流營商環境上持續用力，務必抓出成效。

會議表示，對督查調研發現的問題，有關地方和部門要高度重視，聚焦促進公平競爭、保護企業合法權益、破除市場壁壘、擴大對外開放、優化政務服務等方面存在的痛點難點，拿出務實管用的舉措，切實加以解決。

會議強調，要加強跟蹤督辦，適時展開「回頭看」，確保問題全部整改到位。對督查調研收集到的意見建議，在制定政策時積極予以吸收。對典型經驗做法要適時總結推廣。

國常會並審議通過「國有企業管理人員處分條例（草案）」，會議指出，強化對國有企業管理人員的監督管理，有利於國有企業長遠發展。要緊盯重點領域重點人員，聚焦易發多發問題，防微杜漸。深入推進國有企業改革深化提升行動，進一步健全體制機制、堵塞制度漏洞。