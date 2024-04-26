美通膨憂慮加劇殖利率恐升破5% 投資人嚴陣以待

隨著美國通膨憂慮加劇，一些投資人正為美國10年期公債殖利率可能突破5%預作準備。

路透報導，美國公債殖利率近幾周走高，主因通膨黏著的跡象削弱外界對聯準會（Fed）降息的期待。美國10年期公債殖利率今年已漲80個基點至4.7%，創五個月來新高。

許多投資人正押注債券市場將進一步走弱。美銀全球研究最新調查顯示，全球基金管理人的固定收益配置已降至2003年來最低。數據也顯示，即便有些資產管理公司提高看漲押注，某些類別的避險基金做空美債的部位仍處於今年來最高。

Federated Hermes資深投資組合經理艾倫柏格（Don Ellenberger）說，「一切都歸結於通膨，如果市場不見通膨受控的跡象，（美債）殖利率沒有理由不繼續走高」。

美國25日公布的經濟數據進一步證實通膨正再度升溫，第1季剔除食品和能源的個人消費支出（PCE）平減指數升幅遠高於預期。利率期貨市場顯示，投資人如今預期Fed今年僅降息35個基點（1~2碼），遠不如今年初以為會調降超過150個基點（6碼）。

投資人一向緊盯美國公債殖利率的變動，因為殖利率上升可能意味著消費者和企業的借貸成本上升，使金融情勢趨緊。去年下半年美債殖利率飆升，引發標普500指數大跌。今年美股開年後持續走高，但近幾周因殖利率上升而走低，標普今年迄今漲幅由10%收斂至6%左右。

一些投資人利用債市疲軟的機會，增持固定收益資產，認為除非Fed表示考慮再次升息（目前聯邦資金利率目標區間為5.25%-5.50%），否則殖利率不太可能進一步揚升。

Tallbacken Capital Advisors負責人普爾夫斯（Michael Purves）說，若通膨因石油和其他原物料上漲而持續升高，美國10年期公債殖利率攀抵2007年創下的5.22%高點也「不難想像」。

另一個可能推升殖利率的因素是財政擔憂。惠譽去年調降美國信評，部分原因是擔心其債務持續增加。

Allspring Global Investments資深投資組合經理凡克隆凱（Bryant VanCronkhite）預測，美國10年期公債殖利率將突破5%，「美國的財政狀況開始變得重要，如果市場憂慮加深，可能在極短時間內給債市帶來巨大衝擊，並壓低股票估值」。