穿無授權神襪 英格蘭無緣爭冠還吞215萬罰單

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-12 09:45 用LINE傳送

有英格蘭球員在日前與瑞典的8強賽中未依照規定穿著官方授權的球襪上場，遭到國際足總罰款，史特林就是其中一人。 美聯社

「三獅軍團」英格蘭 在今天上午4強賽不敵克羅埃西亞 後無緣爭冠，且在賽前球隊還收到了一張來自國際足總的罰單，原因是有英格蘭球員在日前與瑞典 的8強賽中未依照規定穿著官方授權的球襪上場，導致英格蘭必須繳交7萬法郎（國際足總是設在瑞士，所以以瑞士法郎為單位，約台幣215萬元）罰款，無疑是雙重打擊。

英格蘭在4強賽前收到來自國際足總的罰單，受罰原由是因為在日前與瑞典進行的8強賽中，包括史特林 （Rahim Sterling）、阿里（Dele Alli）和德爾夫（Fabien Delph）等三名球員，在官方贊助商NIKE所提供的球襪外，套上其他未授權品牌的襪子來保護腳踝。

根據英國媒體報導，史特林等人所穿著的保護襪品牌為「TruSox」，因對於腳的保護性與支撐力佳，在足球圈有「神襪」之稱，其實在上屆巴西世足賽就有不少球員將該品牌的襪子穿上場，但多是穿在官方贊助的襪子內，以避免遭到國際足總的罰款。

這次因為襪子問題遭到罰款的還不僅有英格蘭，烏拉圭在8強賽對陣法國的比賽中也有球員因為相同問題而收到罰單，克羅埃西亞、瑞典也有球員因為使用未授權品牌飲料和商品而受罰。

而英格蘭收到的這張7萬法郎的罰單，也是今年國際足總在世足賽期間開出罰金第二高的罰單，僅次於阿根廷球迷在日前比賽中因高喊帶有歧視字句，並向場內投擲物品而遭到罰款10萬5000法郎。